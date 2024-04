Mezzo milione di avanzo: "Continuiamo a investire"

Il rendiconto di gestione del bilancio 2023 del Comune di Monghidoro è stato approvato nella seduta di consiglio comunale del 22 aprile. Il risultato di amministrazione è di 1.952.521, di questi: avanzo accantonato 882.346, avanzo vincolato 595.014, avanzo destinato 7.926 e avanzo libero 467.234. "Risultato molto soddisfacente nonostante l’importante applicazione di avanzo effettuato nel 2023 per 519.036 – dichiara la sindaca Barbara Panzacchi –. Le spese correnti si sono mantenute costanti rispetto allo standard ordinario sebbene sia calato il gettito Imu per circa 60mila euro e siano invece aumentati in modo importate i costi corrisposti dal Comune per tutti i principali servizi, in particolare i servizi scolastici. Le utenze a fronte di un forte aumento del 2022, nel 2023 hanno avuto un calo, le quote per i servizi sociali hanno visto la stabilizzazione di circa 30mila euro di contributi straordinari riconosciuti per il periodo Covid ed entrati strutturalmente nel bilancio dell’ente, i servizi scolastici hanno subìto gli aumenti determinati dall’Istat. Questo determina percentuali di copertura dei servizi in alcuni casi molto basse".

"Siamo molto soddisfatti – conclude la prima cittadina – poiché se la parte corrente del bilancio per l’assenza di margini non ha permesso grosse innovazioni rispetto al passato, per quanto attiene la parte capitale, anche grazie ai contributi ricevuti, abbiamo potuto effettuare importanti investimenti per un totale di 2.239.925,03 di cui 1.112.498,63 già completati nel 2023. Per citarne alcuni: svariati ripristini connessi all’emergenza per 160mila euro. Nel 2024 e nei due anni successivi poi il Comune si troverà a investire risorse che di consueto in Comuni di queste dimensioni si riescono a reperire nell’arco di due mandati amministrativi. Anche attraverso questi ingenti investimenti ci auguriamo, quindi, di continuare ad incidere positivamente sulla tutela, salvaguardia, promozione e sviluppo del nostro bellissimo e fragile territorio".

Zoe Pederzini