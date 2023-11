Mezzo milione per asfaltare le strade

Mezzo milione per la viabilità: a Malalbergo 550mila euro sono stati investiti sulla manutenzione strade tra 2022 e 2023. Nel 2022 sono stati realizzati interventi di asfaltatura per 400mila euro e nel 2023 sono stati destinati a bilancio altri 150mila euro. L’intero importo è stato finanziato con avanzo di amministrazione dal Comune di Malalbergo, per migliorare la sicurezza di automobilisti e altri utenti della strada.

Sono state riasfaltate le seguenti strade: via Bassa Superiore a Casoni, il parcheggio delle scuole ad Altedo e tutta via Gagarin, sempre ad Altedo via Primo Maggio, via Parri, via Bassa Inferiore, via Toti, via Nazario Sauro e via Pezzoli. A Malalbergo sono state riasfaltate piazza Unità di Italia, inclusa tutta l’area di accesso e i parcheggi delle scuole, via Battisti, via Morandi, via Fontana, via Puccini, ed è stata rifatta tutta piazza Primo Carlini. Nei prossimi mesi inizieranno, invece, i lavori di riasfaltatura di tutta via Del Borgo ad Altedo e di un tratto di parcheggio di via Bassa presso il campo sportivo. Mentre per la segnaletica orizzontale sono stati già realizzati i parcheggi di piazza Primo Carlini, i parcheggi di via Gagarin, via Pezzoli, via Gardi e il parcheggio di via Gotti.

Così il sindaco Monia Giovannini che si avvia a fine mandato con soddisfazione: "In questi anni abbiamo investito una ingente quantità di risorse nella manutenzione complessiva del territorio e abbiamo anche sollecitato gli enti proprietari della statale Porrettana, Anas, e delle quattro strade provinciali, Città Metropolitana di Bologna, affinché eseguissero le manutenzioni stradali di loro competenza. Anas ha riasfaltato tutta la statale, anche se manca il tratto dell’abitato di Casoni, che stiamo sollecitando".

"A tal proposito – aggiunge la prima cittadina di Malalbergo – oltre alle asfaltature delle strade comunali sono state eseguite da Città Metropolitana l’asfaltatura di via Riolo (Sp12), via Canaletto (Sp44) e alcune riprese su via Chiavicone (Sp20). Stiamo sollecitando da tempo anche l’asfaltatura di via Del Corso. Abbiamo anche avviato un tavolo tecnico con Città Metropolitana e Anas per valutare la fattibilità di un impianto semaforico tra la Porrettana e via Del Corso, che nelle ore di punta diventa un incrocio molto trafficato".

Zoe Pederzini