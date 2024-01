Mezzo secolo di Arte Fiera. Festa e ritorno alle origini

Mezzo secolo di arte e sperimentazione. Cinquant’anni da un’intuizione, da un azzardo all’interno di quella che si chiamava Fiera Campionaria del 1974 e che oggi resta la kermesse di settore più longeva nel panorama nazionale. Arte Fiera festeggia il suo cinquantesimo compleanno dal 2 al 4 febbraio, articolandosi fra i padiglioni 25 e 26, con la direzione artistica di Simone Menegoi e la direzione operativa di Enea Righi. E se tornano le tre sezioni principali, la collaborazione con Fondazione Furla con Daniela Ortiz, grande curiosità c’è attorno a Because, progetto di Sarah Cosulich che segna il ritorno di Maurizio Cattelan – che agli esordi nel 1991 si infiltrò a Bologna con uno stand abusivo – in collaborazione con Mutina. Centrale sarà il collegamento con le origini, quella spumeggiante seconda metà degli anni Settanta, come raccontano le due mostre Praticamente nulla da vendere e Numero zero. Il primo catalogo di Arte Fiera.

"Sarà sicuramente un bellissimo compleanno– commenta il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari – . Ed è bello pensare a questa intuizione di tanti anni fa che poi nel tempo è diventato un appuntamento cui non si può mancare fra espositori, collezionisti e in particolare i galleristi. Ora abbiamo il dovere di consolidare ulteriormente questo rapporto". "L’anno scorso – prosegue – avevamo un po’ ascoltato varie sollecitazioni, fra cui quelle dei galleristi: abbiamo ripristinato l’ingresso principale, messo a disposizione i padiglioni 25 e 26, i più luminosi. La soddisfazione era stata molto tangibile e questo è di buon auspicio per la manifestazione. Qualche anno fa ci siamo un po’ interrogati sulla necessità di rafforzare l’aspetto organizzativo e la qualità dell’esposizione, i servizi accessori e mi pare che i segnali siano confortanti".

E in effetti sono 196 gli espositori che parteciperanno a questa edizione (elenco su https://www.artefiera.it/catalogo/espositori-2024/5547.html), che comprendono ritorni di peso, come Apalazzo Gallery, Laveronica, Lia Rumma, Lorenzelli Arte, Franco Noero, Ronchini, Sprovier. "L’anno scorso – prosegue Calzolari – abbiamo registrato oltre 50mila visitatori, un numero importante. Quest’anno vogliamo superlarlo. Tutte le fiere degli ultimi mesi stanno andando particolarmente bene. Questa è una esposizione particolare perché parliamo di arte, ma ha un fondamento economico importante, sia per i galleristi, che per i collezionisti. A Bologna abbiamo il vantaggio della centralità logistica, però c’è anche una buona recettività e la capacità di accogliere il visitatore con il suo centro medievale, la cucina. Con Art City – da domani a domenica, ndr –, è tutta la città a presentarsi nel migliore dei modi. Credo che l’impatto sarà positivo sulle attività".