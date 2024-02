Mezzo secolo di carri allegorici. La tradizione rivive nel borgo

Mezzo secolo di carnevale. Pieve di Cento apre le porte al suo storico carnevale che quest’anno è alla 50ª edizione. La manifestazione di piazza è in programma domenica e poi l’11 e il 18 febbraio, se sarà brutto tempo una di queste domeniche eventuale recupero il 3 marzo. Le vie del centro, a partire dalle 14.30, si animeranno con il passaggio dei numerosi carri allegorici, costruiti dalle società carnevalesche. "Sta per iniziare – dice Giampaolo Gallerani, presidente delle società carnevalesche di Pieve di Cento – una grande edizione del carnevale di Pieve, i 50 anni dell’era moderna, iniziata proprio nel 1974. E da allora sempre presente nella vita dei pievesi, a parte negli anni del covid. I carristi si sono come sempre superati. Sarà uno spettacolo, vedere i bellissimi giganti di cartapesta sfiorare i muri delle case nelle vie strette ma suggestive del circuito storico del paese. Ci aspettano tre domeniche ricchissime di eventi all’insegna dell’allegria. Aspettiamo tanto pubblico e come sempre... ’viva al Carnevel d’la Piv!’". Il programma prevede domenica la sfilata di apertura insieme ai dj Cuccorullo e Ivo Morini che si esibiranno sul palco centrale.

La musica sarà accompagnata dalle danze brasiliane della "Escola de samba Vamola" e di "Sambeleza". Poi domenica 11 febbraio si terrà la seconda giornata di sfilate con i Mewa, cartoon cover band, definita unica, inimitabile e la numero uno in Italia. E infine, domenica 18 febbraio, invece, la grande sfilata di chiusura e la premiazione da parte degli studenti delle scuole del carro più bello. E ancora, tutte le domeniche, come tradizione vuole, si esibiranno i giocolieri, il truccabimbi e le mascotte, a sorpresa, quelle che ritraggono i personaggi preferiti dai bambini. "Il gettito come sempre – aggiunge Gallerani – sarà strepitoso, il divertimento assicurato e l’ingresso è a offerta libera". "Pieve è pronta – afferma il sindaco Luca Borsari – a mettere in scena il suo carnevale. Grazie quindi, davvero di cuore ai volontari delle società carnevalesche che da mesi stanno preparando magici giganti di cartapesta, giocosi carri allegorici e coloratissime coreografie. Tutto per incantare gli occhi dei nostri bambini e per far vivere alla nostra comunità e ai nostri visitatori tre domeniche all’insegna della gioia dello stare insieme dando valore alla nostra tradizione. Saranno certamente giorni in cui Pieve mostrerà il suo volto più giocoso e più scherzoso".

p. l. t.