Mezzo secolo di pappe e nanne. Festa all’asilo nido Anatroccolo

L’asilo nido Anatroccolo di via Einaudi a Castel Maggiore compie 50 anni. E per festeggiare il prestigioso traguardo, sabato, l’amministrazione comunale ha pensato di organizzare una festa rivolta ai cittadini. "Non è da tutti i giorni – spiega in una nota il Comune – che un nido compia 50 anni, visto che fu realizzato nel 1975. E pensando a questo ragguardevole compleanno subito ci è venuto in mente di legare con un filo immaginario il nido alla nuova biblioteca; perché da sempre il nido partecipa al progetto ‘Nati per Leggere’. E la lettura di albi illustrati è uno dei punti forti delle proposte rivolti ai bambini".

Il programma della festa, che inizia alle 10 nel ‘Parco del sapere’ della nuova biblioteca Natalia Ginzburg, in via Bondanello, vede la lettura a cura di Elisabetta Franceschini di ’Cos’è un bambino’ di Beatrice Alemagna. Poi alle 10,30, nell’asilo Anatroccolo, è stato allestito un percorso di immagini che accompagneranno piccoli e grandi all’interno del nido. Lì ad aspettarli ci sarà l’associazione Tararì Tararera, che si occupa da tanti anni della formazione ai gruppi di lavoro sulla lettura, con una ’Tribù che legge’, un vero e proprio accampamento di libri. Alle 11,15 ci saranno i saluti istituzionali: Maria Vittoria Cassanelli, vice sindaca del Comune di Castel Maggiore; Fabrizio Mutti dirigente dell’Area servizi alla persona dell’Unione Reno Galliera e Giulia Casarini, presidente di Cadiai. A seguire taglio della torta e buffet.

"La festa – continua l’amministrazione comunale – vuole dare risalto anche alle famiglie, che sono passate in questi anni dal nido, e alla loro partecipazione. E così è stata creata una mostra fotografica dal titolo ’La comunità che educa’, perché il nido è una comunità e il suo valore è proprio di promuove l’educazione dei bambini, di sostenere le famiglie e accrescere la cultura dell’infanzia". In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a sabato 4 ottobre.

p. l. t.