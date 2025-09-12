Mezzo secolo di ’tavolone’, restauro al Lido

"Questo è il tavolo, ma anche il simbolo dell’amore verso il proprio paese che un gruppo di casalecchiesi volle porre a testimonianza. Siediti, mangia, bevi e divertiti alla loro salute. Casalecchio Insieme lo restituisce ristrutturato". Questo è quanto si legge sulla targa in ottone inchiodata sul bordo del tavolone in cemento armato che a Casalecchio da più di 50 anni campeggia tra i due filari di tigli secolari ai margini dell’arenile del Lido. Ma dietro la targa, oltre all’attestato del restauro a opera della Pro loco Casalecchio Insieme, c’è una lunga storia di personaggi casalecchiesi.

"È quella della Compagnia del Bar del Rosso – rivela Roberto Mignani, ex vice sindaco all’inizio degli anni 2000 – un compagnia eterogenea che racchiudeva tutte le espressioni civili e sociali di Casalecchio. Il ricco e il povero, il professionista e l’impiegato, il pescatore e il cacciatore. E, in quegli anni, anche due sindaci: Athos Garelli (1962-1972) e Franco Balotta (1972-1978)". Come nacque l’idea del tavolone? "Periodicamente – risponde Mignani – la Compagnia del Bar del Rosso organizzava escursioni di pesca sul fiume Taro. All’inizio degli anni ’70 decise di creare un posto di ritrovo più vicino. Venne scelto il Lido, da qualche anno disastrato dall’alluvione del 1966, e, in particolare, i due filari di tigli già allora maestosi. Parteciparono tutti i componenti la Compagnia. Ognuno era contraddistinto da un soprannome. Così c’era l’Inznir o Ingegnere (Mario Menzani) che aveva un’attività di costruzione di vasche in cemento armato e che fornì sabbia, ghiaia e cemento per il tavolone. Quindi, Cele (Celestino Gamberini), ancora in vita, che materialmente costruì il tavolone; Nello (Elio Masetti), provetto cantore di romanze e zirudele, fine addetto al barbecue che in una bottiglia mise la lista dei nomi di tutta la compagnia prima di seppellirla sotto uno dei pilastri che reggono il tavolone; Oscar (Oscar Calzolari); Guidon (Guido Marchesi), gran mangiatore; Luciano Berardi; Maccafér (Guido Maccaferri), socialista e indefesso volontario della Festa dell’Avanti; Corrado Boschi; Nevio (Nevio Marcheselli), tramviere, e i citati ex sindaci Garelli e Balotta, entrambi del Pci (Partito comunista italiano)".

Su questa storia Mignani ha composta anche una poesia: "Le vestigia ora al tempo – declama, recitando alcuni versi – testimoniano / un’epoca caduta nel silenzio: / tutti quanti lasciavano il travaglio / del quotidiano vivere dinanzi / al sogno".

Nicodemo Mele