Mezzo secolo di tinteggiate. Grande festa per la Vanti

Cinquant’anni della Vanti srl di Monghidoro: un compleanno d’eccezione e la targa consegnata dal Comune. La storia della Giovanni Vanti S.r.l. rappresenta un esemplare percorso di crescita e adattamento nel panorama imprenditoriale italiano, culminato in un importante traguardo cinquantennale celebrato il 13 giugno, con un evento a cui hanno partecipato clienti e fornitori storici e attuali nonché amici e parenti.

Nata ufficialmente il 13 giugno 1975, l’azienda affonda le sue radici nell’intuizione del fondatore, il signor Giovanni Vanti, che avviò le attività come imbianchino tinteggiatore a Bisano di Monterenzio, paese dove è nato. In quella fase iniziale, l’impresa si configurava come una realtà individuale, con la preziosa collaborazione della moglie Velia Salomoni, che ne curava la contabilità, ponendo le basi di una gestione familiare che avrebbe poi caratterizzato l’evoluzione societaria. Il progressivo consolidamento dell’attività permise, dal ’78, l’inserimento dei primi dipendenti. Negli anni il numero dei collaboratori è cresciuto costantemente, raggiungendo oggi una rete di dipendenti e collaboratori esterni di oltre venti unità.

Un momento cruciale per l’azienda si è verificato con l’ingresso di Massimo, figlio del fondatore, nel ’94. Inizialmente come collaboratore stagionale nei mesi estivi, il suo coinvolgimento è divenuto permanente dal 1998, a seguito del diploma. Nel 2001 si è concretizzata la costituzione della Giovanni Vanti S.r.l. con nuova sede a Monghidoro, frutto di una partnership tra il fondatore Giovanni, la moglie Velia e il figlio Massimo, divenuto legale rappresentante dell’azienda. Questa riorganizzazione non solo ha formalizzato la struttura aziendale, ma ha anche permesso una ulteriore espansione in termini di risorse umane e capacità operative; oggi l’azienda è conosciuta e apprezzata anche oltre i confini regionali per la tinteggiatura di interni ed esterni, oltre a servizi di restauro e piccoli interventi edili.

Così la sindaca Barbara Panzacchi alla consegna della targa: "È stato per noi un piacere partecipare ai festeggiamenti e ci siamo voluti congratulare per l’ottimo traguardo raggiunto, frutto di impegno, passione per il proprio lavoro e grande professionalità. In questi anni molti sono stati anche i posti di lavoro che la ditta Vanti ha creato sul territorio e nei piccoli Comuni montani questo rappresenta davvero un importante valore aggiunto. Da parte nostra il miglior augurio affinché possano scrivere ancora un nuovo, meraviglioso capitolo per la loro azienda e per il nostro territorio".

Zoe Pederzini