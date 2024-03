Mezzolara Il gioco migliora, il risultato no

Victor San Marino

2

Mezzolara

1

VICTOR : Pazzini, Bertolotti, Onofri, De Santis, G. Benvenuti (49’ st T. Benvenuti), Haruna, Sabba, Sollaku (28’ st Lozza), Tosi (18’ st Villanova), D’Este (28’ st Morelli), Arlotti (40’ st Buffa). All. Cassani.

MEZZOLARA: Malagoli, Dominici (24’ st Cavazza), De Meio, Cavina, Chelli (32’ st Vinci), Pecchia, Landi, Muro, Bovo (24’ st Benedettini), Fini (30’ st Corsi), Tzetkov (24’ st Alessandrini). All. Roselli.

Arbitro: Bonasera di Enna.

Reti: 20’ pt D’ Este, 24’ pt Bovo, 16’ st Sollaku.

Note: ammoniti Chelli, Landi, Sollaku, De Santis.

Il Mezzolara visto allo stadio di Acquaviva non vale quanto fa pensare la sua classifica. Se poi ti trovi di fronte un portiere come Pazzini fare gol diventa difficile, tanto è vero che per superarlo c’è voluta una punizione super di Bovo.

Il Mezzolara preso atto delle dimissioni di Togni presenta Fabio Roselli in panchina e una voglia di non soccombere che permette ai bolognesi di rimontare il primo svantaggio e di tenere il Victor sulla corda fino all’ultimo. Il risultato si sblocca al 20’ quando una veloce azione del Victor porta Sollaku al tiro dal limite, la respinta di Malagoli è troppo corta e D’ Este si fa trovare pronto per appoggiare la palla nel sacco. Il Mezzolara arriva subito al pareggio: al 24’ il destro di Bovo su punizione disegna una parabola perfetta sui cui Pazzini non può fare nulla.

La ripresa inizia con un raggio di sole che spazza via il vento e la pioggia, al 10’ il Victor rischia quando Tzvetkov viene trattenuto in area, l’arbitro lascia correre. Al 16’ arriva la rete decisiva: Sollaku serve D’ Este il cui tiro deviato diventa un assist per Sollaku che supera Malagoli con un perfetto pallonetto. Il Mezzolara si butta in avanti alla ricerca del nuovo pareggio. Ma Pazzini para tutto. Roselli rimarrà in panchina? "Valuteremo la situazione durante la settimana assieme alla società".

Roberto Daltri