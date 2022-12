Mezzolara, un nuovo medico per la frazione

Mezzolara di Budrio ha un nuovo medico di base. A seguito del pensionamento del dottor Castaldini (che avverrà ufficialmente il 31 dicembre), dal 2 gennaio i suoi assistiti saranno seguiti direttamente da un nuovo medico, Mark Levin, che sarà in organico nella Casa della Salute di Budrio con obbligo di ambulatorio anche a Mezzolara. Questo consentirà di coprire il ruolo (con incarico) in attesa che si formalizzi la convenzione definitiva. I pazienti della dottor Castaldini verranno assegnati in questa fase in automatico al nuovo medico. Poi, una volta entrata in vigore la convenzione, dovranno recarsi al Cup per la scelta del proprio medico di medicina generale. "Non nascondo la soddisfazione per aver centrato un obiettivo molto importante del nostro programma - commenta Debora Badiali, sindaco di Budrio -. Era una partita piuttosto delicata, visto che il dottor Castaldini è stato per moltissimi anni il medico della frazione. Un punto di riferimento fondamentale, per la competenza, la disponibilità e la presenza costante. Nella primavera scorsa un bando simile non conteneva l’obbligo per il nuovo incaricato di garantire l’apertura dell’ambulatorio anche a Mezzolara, ma il problema esisteva già a causa della rinuncia di un medico a svolgere la propria attività in frazione. Questo aveva preoccupato molto i cittadini della zona, dove vivono più di duemila abitanti. E noi con loro. Grazie al nostro impegno, quell’obbligo è stato poi inserito nel nuovo bando dell’Asl, prevedendo Mezzolara come ambulatorio primario. Inoltre, la selezione è andata a buon fine, con diverse candidature adeguate all’incarico".

Il primo cittadino, poi, ha aggiunto: "È la dimostrazione che quando la politica locale fa valere le proprie ragioni, gli enti competenti ne tengono conto e contribuiscono a difendere i servizi e la qualità della vita del territorio. Saluto e ringrazio Castaldini per questi anni di lavoro, per l’impegno profuso e per la stretta collaborazione in questi mesi di mandato amministrativo".

Non sono mancate le polemiche da parte dell’opposizione ‘Noi per Budrio’: "Giusto per fare chiarezza - dice Maurizio Mazzanti - sulla tanto sbandierata vittoria della sindaca per il mantenimento di un medico a Mezzolara. A inizio anno il dottor Bayati, il secondo medico presente a Mezzolara con una ottantina di pazienti, aveva lasciato il presidio ambulatoriale della frazione. Ora va in pensione l’altro medico, Castaldini, che avendo molti pazienti a Mezzolara viene sostituito con un nuovo medico. Un medico solo era rimasto e un medico solo rimarrà a Mezzolara".

Zoe Pederzini