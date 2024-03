’Mi Ami’, festival indipendente

"Il festival della musica bella e dei baci". Uno degli slogan più semplici ma efficaci del mondo musicale live è da tempo proprietà del Mi Ami, il festival dedicato alla musica indipendente che nasce a Milano dalle menti di Carlo Pastore e Stefano Bottura ma, prima della data di maggio, decide di girare un po’ d’Italia. E questa sera al Covo. Sul palco i Ta Ga Da, power trio made in Padova che con un solo disco all’attivo è riuscito a imporsi per il gusto dance punk. Insieme a loro anche i Milanosport, un concentrato delle esperienze di tutti i componenti della band concretizzate in un suono che mescola post-punk, surf rock, synth-pop, soviet elettronica e folk irlandese. A chiudere la data bolognese sarà l’elettronica kraut dei Planet Opal, progetto fresco e innovativo formato da Giorgio Assi e Leonardo De Franceschi, che ha già ammaliato band come Yin Yin al Mi Ami 2022 e suonato con artisti come Populous o Ninos du Brasil. Il Covo è davvero il club perfetto per un antipasto di Mi Ami: basta dare un’occhiata al calendario di marzo che annuncia l’8 i Voina, alternative rock da Lanciano e il 9 L’Rain, polistrumentista, compositrice, interprete americana che ritorna con il suo terzo album ’I Killed Your Dog’. Il 15 marzo, poi Lightinf, che nascono a Bologna nel 2022 e arrivano da precedenti esperienze nella musica underground, condivisa in varie band del giro punk hardcore. Le influenze e l’attitudine provenienti dall’hc sono intuibili, ma si sente ben chiaro un tocco proveniente dal mondo british, Stone Roses e Joy Division in primis.

b. c.