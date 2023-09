"Mi candido in anticipo per poter ascoltare tutti"

A Molinella c’è una candidatura già in campo, da mesi, in vista delle amministrative del 2024: è quella di Letizia Fattori (nella foto), 43 anni, laureata in scienze dell’educazione, dipendente di un centro per bambini e famiglie a cui accompagna l’attività di psicomotricista e quella di assessore ai servizi extrascolastici e politiche per la disabilità nell’attuale giunta di centrosinistra. Da sempre presente ed attiva nel campo del sociale e dell’infanzia sul territorio. Una candidatura che è già stata presentata pubblicamente nella primavera scorsa: "Siamo partiti con grande anticipo perché vogliamo parlare e ascoltare il più alto numero di persone possibile – spiega, anche aprendoci ad alcune istanze che arrivano dalla cittadinanza".

In questi tempi, resi più difficili anche dall’alluvione, perché si candida in uno scenario certamente non facile?

"Perché questi tempi, dopo anni di crisi tra pandemia, inflazione, conflitto bellico e alluvioni hanno lacerato il tessuto sociale mettendo a dura prova le amministrazioni pubbliche. Nella mia vita umana e professionale ho sempre creduto che le paure vadano affrontate e ricucite le lacerazioni: dobbiamo andare avanti con coraggio, capacità, responsabilità, e quel filo di incoscienza che serve sempre per fare un passo avanti".

Un profilo, il suo, che non proviene dai partiti e che la vedrà a capo di coalizione ampia, largamente civica.

"Non si fa politica solo ed esclusivamente dentro i partiti: ci si occupa della polis anche in altre realtà. Questo è il percorso che mi ha portato a impegnarmi qui, nel paese dove sono nata e cresciuta. La coalizione è sicuramente larga, ma condivide una visione del mondo. Inoltre, il civismo ha avuto un ruolo importante negli ultimi anni, a partire da Moli, la lista civica di cui ho fatto parte dal 2019".

Tra gli obiettivi, almeno tre prioritari.

"Portare a compimento le opere del Pnrr, che rappresentano per la nostra comunità un salto di qualità. Il secondo è la crescita sostenibile, tema centrale di questi tempi, che comprende aspetti a me molto cari come la cura del territorio e l’uso degli spazi urbani. Ultimo, ma mai ultimo: non lasciare indietro nessuno".

Che tipo di campagna elettorale si aspetta?

"Noi faremo una campagna elettorale di ascolto, accogliente. Sicuramente decisa, ma rispettosa anche degli avversari che ci troveremo di fronte".

Zoe Pederzini