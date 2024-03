"Mi candido per cambiare il volto di questa città"

"Casalecchio è una città idealista che deve diventare più pragmatica". Dario Braga è il ‘cavaliere bianco’ che arriva a rompere gli schemi del centrosinistra. Ordinario di Chimica e già prorettore alla Ricerca all’Alma Mater, Braga è pure il prof che toglie il sonno al Pd, nella corsa al Comune. "Il vantaggio competitivo è che non ho un pregresso, mai avuto tessere di partito. Ci metto faccia ed esperienza. E sì, voglio diventare sindaco", sottolinea lo stimato docente, sostenuto da Azione ("Marco Lombardo mi ha chiesto di candidarmi") e da tre formazioni civiche, una con i pezzi ‘ribelli’ del Pd.

Spaventato dal clima? Nel Pd sono volati gli stracci.

"A me il clima sembra buono, oggi (ieri, ndr) ho anche incontrato il competitor Matteo Ruggeri e il sindaco uscente Bosso. Nessuno spavento, io metto in campo un contributo non contro qualcuno, ma per la città".

Obiettivo rubare voti ai dem?

"Non mi interessa da dove arrivano i voti, voglio riuscire a convincere i cittadini con un progetto nuovo, focalizzato solo su Casalecchio. E mettere insieme persone che condividono valori e programmi a prescindere dalle loro provenienze".

Cosa c’è da correggere degli ultimi 10 anni a guida dem?

"A Casalecchio si sta bene? Vero, ma le cose devono andare bene per tutti. Si affrontano i problemi con modalità vecchie, mentre per esempio cresce l’insicurezza e la popolazione invecchia sempre di più. Serve più welfare, più attenzione al sistema educativo. E certe scelte prese sul piano urbanistico ed edilizio mi fanno accapponare la pelle. Dobbiamo cambiare il volto di Casalecchio, decidere se decollare o rimanere sempre nel piccolo cabotaggio".

Come?

"Studio e osservo da tempo, da un mese e mezzo sto incontrando tutti, lavoro su due piani. In primis, Casalecchio non è solo la città dei grandi centri commerciali, bisogna potenziare il marketing delle attività e dei negozi, altrimenti soccombono schiacciati dai colossi".

Come si fa?

"Portando più turismo, anche da Bologna. Occorre creare una rete: il parco della Chiusa, la tomba romana al Salvemini, i Bregoli: serve un percorso espositivo organico. Casalecchio cambierà radicalmente anche per la mobilità, arriverà il tram, dovremo essere pronti".

L’altro livello?

"Servono alloggi per studenti? Bene, vanno riconvertite le aree dismesse, si potrebbe pensare a uno studentato di 100/200 posti. Quindi, in una valle così importante tra agroalimentare, tecnologia e intelligenza artificiale, medicina, perché non ragionare con i vertici dell’università per un corso. Tutte potenzialità da cogliere, Casalecchio diventi più attrattiva per i giovani, serve un cambio di passo".

Paolo Rosato