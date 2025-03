’Mi rivolto nella tomba’: il mondo della cultura protesta in Certosa

Forse Carducci, Sorbelli, Bacchelli e altre figure storiche della cultura bolognese non approverebbero la direzione che il mondo culturale cittadino sta prendendo oggi. O almeno, questo è ciò che pensano i lavoratori dei Musei civici e delle biblioteche del Comune, che il 13 aprile alle 11 si mobiliteranno con una manifestazione simbolica al cimitero monumentale della Certosa, dal titolo ’Mi rivolto nella tomba’.

L’iniziativa nasce per denunciare la "morte della cultura" e sensibilizzare la cittadinanza sulle difficoltà del settore: uno sciopero ’al contrario’, poiché lavoreranno di domenica, in cui ogni museo e biblioteca della città sceglierà simbolicamente la tomba di un personaggio che, nel corso dei secoli, ha contribuito alla crescita del patrimonio culturale bolognese (nella foto, la tomba di Giorgio Morandi) . Qui verranno spiegate le ragioni della protesta alla cittadinanza.

"Vogliamo far parlare i grandi del passato per raccontare i nostri disagi", spiegano i lavoratori durante un’assemblea organizzata dall’associazione ’Mi Riconosci?’. Due giorni fa, infatti, l’associazione ha lanciato un appello per convocare uno sciopero generale del settore, presentando la mobilitazione nazionale proprio a Bologna. All’assemblea hanno partecipato lavoratori dei Musei civici e dei Musei universitari, delle biblioteche, dell’editoria, archeologi, gruppi studenteschi e dottorandi, rappresentanti di sindacati. Numerose le problematiche emerse: dalla precarietà lavorativa alla riduzione del personale, salari bassi, appalti e concessioni al ribasso, tagli dei fondi, ricorso al volontariato e molto altro.

"Abbiamo un organico ridotto all’osso e il Comune di Bologna continua ad annunciare nuovi spazi per la cultura, senza però fornire risposte su come verranno gestiti; non vengono previsti nuovi concorsi né nuove assunzioni di dipendenti pubblici, e questo apre la porta a scenari di privatizzazione e precarizzazione del lavoro anche nelle strutture di proprietà pubblica" denunciano i lavoratori.

"L’obiettivo ora è organizzare uno sciopero su scala nazionale, coinvolgendo tutti gli esponenti del settore: dipendenti pubblici, privati e partite Iva", annunciano i rappresentanti di Mi Riconosci? "La cultura è il frutto del lavoro di un intero settore, che deve unirsi per rivendicare diritti inalienabili e fondamentali. Per questo il nostro appello resta aperto a tutte le associazioni, agli studenti e ai lavoratori autonomi che vogliano unirsi a questa battaglia comune".

Nel frattempo anche il mondo universitario si mobilita: il 4 aprile alle 10, giorno di sciopero studentesco nazionale, l’organizzazione ’Cambiare Rotta’ ha annunciato la manifestazione ’Allarme Rosso’ in piazza Verdi, per chiedere più investimenti nella ricerca.

