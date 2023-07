"Mia figlia bloccata in Scozia con 29 alunni"

Trenta ragazzini, tra gli 11 e i 14 anni, bloccati a Edimburgo. È questo il bilancio tutto bolognese (solo una giovanissima è originaria di San Marino) dello sciopero degli operatori aeroportuali. Il volo Ryanair che li avrebbe riportati a casa dopo quindici giorni di vacanza studio in Scozia, doveva partire ieri mattina alle 6.05 ma, a causa dello stop, è stato cancellato.

"La comunicazione dalla compagnia – le parole di Maria Letizia, una mamma la cui figlia di 14 anni è nel gruppo bloccato a Edimburgo – è arrivata addirittura nel pomeriggio di venerdì, ma ancora il volo non è stato riprogrammato. Il problema è che i ragazzi, essendo minori, devono avere come accompagnatrici le persone il cui nome era segnato sul documento d’ingresso, quindi devono per forza viaggiare insieme". I ragazzi, quindi, non sanno ancora quando potranno fare rientro a Bologna, nonostante la loro agenzia, la Masters Studies di Milano, stia facendo tutto il possibile per trovare un volo disponibili.

"Tra i genitori – continua – inizia a esserci un po’ di preoccupazione, anche perché il college che stasera (ieri, ndr) li ospita, ha posto solo per una notte. Sono sempre in contatto con mia figlia, è tranquilla. Mi ha detto che i ragazzi più grandi stanno cercando di intrattenere i più piccoli per cercare di far passare meglio il tempo. Da genitori, abbiamo il timore che i disagi possano aumentare nei prossimi giorni".

E i disagi vanno anche oltre al mancato rientro dei trenta studenti. "Molte famiglie – conclude Maria Letizia – avevano già prenotato le vacanze estive e sarebbero dovuti partire tra domani (oggi, ndr) e lunedì. Ovvio che se i ragazzi non riescono a fare rientro nelle prossime ore, slitteranno anche queste partenze. Ci aspettavamo che la compagnia facesse qualcosa, i diritti fondamentali dei viaggiatori vanno garantiti".

c. c.