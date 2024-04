"Mia figlia visitata dopo soli 15 minuti"

Quattro ore d’attesa al pronto soccorso pediatrico del Sant’Orsola, poi la decisione: andare al Cau Navile. "E in appena 15 minuti d’attesa, nonostante il festivo, siamo stati visitati" racconta Simone Passarini, coordinatore delle rsu infermieristiche all’Ircss-Policlinico Sant’Orsola dove si occupa di emodialisi e sindacalista Uil. "Il giorno di Pasqua, con mia moglie, abbiamo deciso di rivolgerci al pronto soccorso pediatrico per far valutare una delle nostre bambine di nemmeno due anni d’età – racconta –: aveva uno sfogo agli arti e al tronco. Sospettavamo la sesta malattia, come si è poi rivelato, ma non potevamo escludere una reazione allergica all’antibiotico che aveva assunto e concluso a causa di un’otite". Ed è iniziata la lunga attesa, "comprensibile perché c’erano urgenze e mia figlia aveva un codice verde – precisa –. Dopo quattro ore, essendo ormai le 20, abbiamo chiesto al reparto quale attesa ci si prospettava: la risposta è stata almeno altrettanto". Così "abbiamo deciso di tornare a casa e rivolgerci la mattina dopo al Cau del Navile, visto che la bambina non presentava altri sintomi preoccupanti. Con nostra piacevole sorpresa nel giro di 15 minuti è stata visitata, passando anche davanti a due anziani. Ed è stata confermata l’ipotesi della sesta malattia che dal giorno successivo ha iniziato a regredire".

c. d.