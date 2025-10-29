"Mia sorella Nadia era pura gioia. L’assassino ha ucciso tutti noi"

"Nadia era solare. Era la gioia. Era una donna indipendente e una grande lavoratrice. Uccidendo lei, Redouane Ennakhali ha ucciso tutta la nostra famiglia". Meriem è la sorella maggiore di Nadia Khaidar. Da Casablanca, grazie al lavoro del suo avvocato Fabio Loscerbo con la Farnesina, è riuscita ad arrivare in Italia con un visto in tempi brevissimi. Malgrado questo, non ha potuto salutare, per l’ultima volta, Nadia, morta dopo tre mesi di agonia all’Ospedale Santa Viola, dopo essere stata massacrata di botte e accoltellata dall’uomo che aveva fatto irruzione nell’appartamento dove viveva in via Dal Cossa, il pomeriggio del 27 luglio scorso. La priorità ora per Meriem è riportare la salma di sua sorella in Marocco. Ma il suo obiettivo è tornare presto, per poter rappresentare tutta la famiglia al processo che si aprirà nei confronti di Ennakhali. "L’avvocato ci sta aiutando, per cercare di ottenere un visto per motivi di giustizia, perché possa partecipare al processo, rappresentando tutta la famiglia", racconta Meriem. Accanto a lei c’è Malika, amica di entrambe, cresciuta nello stesso quartiere di Casablanca, che non riesce a spiegarsi la violenza brutale subita da Nadia "che aveva sempre aiutato quell’uomo. Per lei era un fratello, non erano mai stati insieme. Ma lui aveva deciso che Nadia doveva essere sua. Lei non lo voleva, lo aveva anche bloccato".

"Mia sorella e Redouane si erano conosciuti anni fa – dice ancora Meriem –. Lui faceva il meccanico, le aggiustava la macchina. Nadia era sempre gentile e così, quando le ha raccontato che aveva problemi con la residenza, si è offerta di fargliela mettere nella sua casa. Ma non erano fidanzati, anche se lui la voleva a tutti i costi. E per questo l’ha uccisa. E ha ucciso tutti noi. A mia madre, ai miei fratelli, non abbiamo detto la verità: abbiamo raccontato che Nadia era morta in un incidente. Mia madre ha 78 anni ed è malata di cuore: se sapesse cosa è stato fatto a sua figlia non sopravvivrebbe".

Quello che la famiglia di Nadia vuole, però, non è vendetta: "Vogliamo giustizia. Crediamo nella giustizia italiana e siamo certi che saprà stabilire la giusta pena per chi ha massacrato e ammazzato mia sorella. Lei era buona e affettuosa, era il nostro sorriso. E nulla, nessun risarcimento, potrà mai restituircela". Meriem e Nadia si erano viste, l’ultima volta, a giugno scorso: "La mamma non stava bene e lei era tornata a Casablanca una settimana per starle vicino". Un mese dopo, quell’uomo che la tempestava di messaggi pretendendo di averla, l’ha straziata, portandola alla morte. "Nadia la sera prima dell’aggressione era andata a cena con amici. Ho un video di lei bellissima e sorridente – dice commossa Malika –. Il ricordo più caro che mi resta".