"Mia sorella non si è suicidata. Questo processo le darà giustizia"

"Non ci diamo pace per ciò che è successo. Speriamo che questo processo possa ridare la dignità giusta a mia sorella e arrivare a fare giustizia". Antonio e Angela Gaiani erano presenti in aula, ieri mattina, per la prima udienza del processo che vede imputato il loro ex cognato Leonardo Magri, 54 anni, per l’omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale della moglie Daniela Gaiani.

La donna, 59 anni, era stata trovata morta nella loro casa di Castello d’Argile, impiccata al letto, la mattina del 5 settembre del 2021. A dare l’allarme era stato proprio l’imputato, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, che ai carabinieri aveva detto di essersi messo a letto tardi e di essersi accorto solo la mattina dopo della morte della moglie. Una versione inverosimile per i familiari, rappresentati dagli avvocati Daniele Nicolin e Valentina Niccoli, e per la Procura, che attraverso analisi e accertamenti scientifici, è arrivata a formulare un’accusa agghiacciante: Magri, che da mesi aveva una relazione extraconiugale, riteneva la moglie un ostacolo. E per questo l’aveva strangolata, simulando poi il suicidio. Lui si è sempre detto innocente. "Che mia sorella non si sia suicidata non è un nostro parere, ma la verità confermata da tutti gli esami svolti che portano nell’unica direzione di un imputato assassino", ha detto Angela Gaiani, riferendosi all’ex cognato.

"Quella mattina – prosegue Angela – sono stata la prima familiare che Magri ha chiamato. Senza alcun pianto in gola, mi ha detto: ‘Ho una brutta notizia da dirti, la Dani è morta, si è legata un laccio attorno al collo’. A me del laccio lo ha detto subito. Strano che invece non lo abbia riferito all’operatrice del 118. E quando il pm gli ha chiesto conto di questa ‘dimenticanza’ lui ha risposto che non lo riteneva un elemento importante. Lascio a voi le conclusioni". Angela ricorda tutte le circostanze che hanno portato all’imputazione di Magri: "Vorrei ricordare la posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere, vorrei ricordare l’esame dei Ris relativo alla fettuccia, che non risulta mai essere stata messa in tensione, né aver mai avuto nodi. E anche la tempistica che ha dato l’imputato, che si è smentito moltissime volte. Lo stesso pm Augusto Borghini l’aveva profilato come un bugiardo seriale professionale".

Per l’avvocato Corso, invece, "la Corte riconoscerà l’assoluta innocenza di Leonardo Magri, non solo grazie al supporto delle prove tecniche, ma anche con riferimento al valore probatorio dei testimoni". Ieri in aula, in Corte d’Assise, il giudice Fabio Cosentino ha ammesso i testi della Procura (pm Giampiero Nascimbeni), calendarizzando le udienze del processo. I primi chiamati a ricostruire i fatti il prossimo 9 dicembre saranno i carabinieri che hanno indagato, la centralinista del 118 che ha preso la chiamata di Magri quella mattina e i sanitari che sono intervenuti a Castello d’Argile. Tra le parti civili, anche l’associazione ‘La caramella buona’ rappresentata dall’avvocato Barbara Iannucelli.

