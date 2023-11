"Mia sorella veniva sempre picchiata da lui"

Poco più di un mese fa Franco Panariello ha ucciso la moglie Concetta Marruocco (foto), 53 anni, infermiera, con 39 coltellate a Cerreto d’Esi, nel Fabrianese. Una storia terribile, che ha fatto il giro d’Italia anche perché l’uomo aveva il braccialetto elettronico: era già sotto processo per maltrattamenti a Concetta, solo che il braccialetto non funzionava. Ieri c’era un’udienza del processo per maltrattamenti ed è stata drammatica la testimonianza di Raffaella, sorella di Concetta.

"Mia sorella subiva botte e minacce continue - ha detto Raffaela -. Da anni si rifugiava a casa mia quando il marito la picchiava, ho assistito anche io a diversi episodi. Concetta non aveva più nemmeno un nome in casa. Lui la insultava".