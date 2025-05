Michela Lucenti,. Don Giovanni per Nanni Garella

di Amalia ApicellaNel Don Giovanni di Nanni Garella, a vestire i panni del celebre seduttore è Michela Lucenti, che firma anche le coreografie dello spettacolo. La scelta di affidare a un’interprete femminile il ruolo del Don Giovanni "non c’entra con il #MeToo – spiega il regista –. Non è una decisione ideologica o psicologica. È un fatto tecnico: dove trovo un altro attore kabuki che sappia recitare, cantare e ballare come lei?".

La rilettura del testo di Molière debutta in prima assoluta all’Arena del Sole, da martedì al 25 maggio. Nello spettacolo, realizzato con Balletto Civile, Garella dirige gli attori-pazienti della sua compagnia Arte e Salute, realtà attiva in collaborazione con il dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl bolognese. Il cuore dell’interpretazione di Garella è riconoscere il dramma di Molière come una farsa, tanto che la figura del Don Giovanni viene vista come un personaggio privo di psicologia, che può "vivere solo nel teatro. A differenza delle commedie e dei drammi borghesi degli ultimi due secoli – osserva Garella – abbiamo ritrovato il valore artigianale del palcoscenico, che ci ha restituito gioia".

L’impostazione si traduce in "una messa in scena fortemente fisica, dove il corpo è al centro del linguaggio teatrale", aggiunge Lucenti. L’allestimento è costruito su "posture e movimenti che ricordano le marionette", con un’estetica ispirata al teatro di figura. Un approccio che, secondo Garella, consente agli attori della compagnia di "avvicinarsi al comico, superando la trappola psicologica del dramma". Il testo di Molière era rimasto sulla scrivania di Garella per quarant’anni, "non avevo mai trovato la motivazione o l’ispirazione", racconta il regista.

Di mezzo c’è anche un sogno, poi divenuto ossessione: "Nel finale, quando Don Giovanni sta per morire, ho sognato che un custode del teatro accendeva le luci della sala". Immagine diventata una chiave di lettura: "Per ottenere un lieto fine – conclude Garella citando Orson Welles – basta anticipare il finale. Quello del Don Giovanni sarà dolcissimo". Lo spettacolo è una produzione Ert/Teatro Nazionale in collaborazione con l’associazione Arte e Salute, il progetto della Regione ‘Teatro e salute mentale’ e il dipartimento di Salute mentale dell’Ausl di Bologna. Don Giovanni segna anche il rinnovo del sodalizio tra Balletto Civile e Arte e Salute dopo la collaborazione artistica per la produzione Ert Porcile di Pier Paolo Pasolini nel 2023.