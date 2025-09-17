Michelangelo prossima star di Palazzo Fava

Michelangelo non ha compiuto vent’anni quando per la prima volta varca le porte di Bologna. E le varca con difficoltà: quasi per segnare un rapporto – con la città, appunto – che sarà sempre irto di incomprensioni. Lorenzo il Magnifico, il primo mecenate, l’intelligente interprete di quel giovane che veniva dal contado e cercava di imparare i rudimenti del mestiere dal vecchio Bertoldo, a Firenze, era morto da tre anni. Michelangelo si ritrova di nuovo da solo.

Un piccolo infortunio a una porta della città, il pagamento di un modesto dazio da poco imposto da Giovanni Bentivoglio, signore di Bologna, gli fa conoscere il senatore Gian Francesco Aldrovandi, un nobiluomo che per caso assiste alla scena e immediatamente lo invita a casa sua, dove l’artista rimane per un anno intero. Aldrovandi, racconta Giorgio Vasari, immancabile testimone di ogni minuta vicenda vissuta da Michelangelo, ama la pronuncia toscana, e gli chiede di leggergli Dante, Petrarca, Boccaccio…

La storia che lega Michelangelo e Bologna, due soggiorni giovanili, poche statue, molte lettere, è oggi argomento della mostra Michelangelo e Bologna promossa da Fondazione Carisbo, prodotta da Opera Laboratori e curata da Cristina Acidini e Alessandro Cecchi (Palazzo Fava, 14 novembre-15 febbraio 2026).

Fu sempre per iniziativa dell’Aldrovandi che Michelangelo "un dì" viene condotto a vedere l’Arca di San Domenico nella omonima basilica. Iniziata da Nicola Pisano, la sontuosa scultura era proseguita con Niccolò dell’Arca (lo scultore del Compianto ma che dall’Arca prese il nome), ma Niccolò era morto pochi mesi prima. Aldrovandi gli propone di finirla, Michelangelo "rispose di sì".

Un piccolo San Petronio che cinge le mura della città turrita, un San Procolo e un Angelo reggicandelabro, pendant dall’altro di Niccolò dell’Arca, sono il lavoro compiuto in quel monumento che diventa una sorta di palestra per i migliori scultori italiani. Se il San Petronio rivela ancora i guizzi nervosi della pittura ferrarese, il minore San Procolo quasi anticipa, piglio da soldato e volto corrucciato, l’effigie del successivo David fiorentino.

Con lo straordinario prestito della Madonna della scala di Casa Buonarroti, a Firenze, e un disegno coevo, la mostra (che espone anche lettere, calchi, documenti) allude proprio a questo preciso momento della biografia dell’artista, che sta aggiornando Donatello con la riflessione sulla scultura antica.

Il secondo passaggio di Michelangelo a Bologna vede l’artista al lavoro per il committente che diventerà il suo destino, papa Giulio II. Soldato temibile e lungimirante mecenate, al secolo Giuliano della Rovere, Giulio II il 10 novembre 1506 occupa Bologna, da tempo contesa tra il papato e i Bentivoglio.

Immediata la commissione di una statua a quell’artista che già a Roma era alle prese con la sua ’sepoltura’, l’imponente creatura destinata a divenire, per l’artista, l’ossessione della vita. Mai riuscì a finirla, sempre ritoccando i disegni (uno dei quali è presente in mostra), e sempre ne soffrì, essendo Giulio II l’uomo che più lo aveva amato e compreso. Lavora malvolentieri: la prima "gittata" riesce male, è caldo. L’artista si dedica all’opera nello studio dietro San Petronio, dove Giambologna fonderà il Nettuno. Poi il vino non è buono, non vede l’ora di tornare a Firenze. E la statua?

Ancora il destino. Collocata sulla facciata di San Petronio, l’opera con ’Giulio II benedicente’ viene distrutta quando i Bentivoglio riprendono il potere (1511). Venduta ai ferraresi e poi fusa, diventa un cannone ironicamente detto la ’Giulia’. Sarebbe stata l’unica opera di Michelangelo in bronzo.