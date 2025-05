Michele Andalò presenta il suo decimo disco

Il disco ‘Live in Bregenz’ del Quartetto 1919 (nella foto) presentato a Gaggio Montano. L’evento si svolgerà domani alle 17 nella saletta espositiva Aldo Marco Brasa di via 3 novembre. A presentare il disco saranno ‘Michele Andalò and friends’, introdotti dal poeta e scrittore Alessandro Riccioni. Michele Andalò è un controtenore nato a Bologna che da anni vive a Capugnano, dove gestisce, insieme alla moglie Lucia Schwarz, la scuola di canto ‘Arte unisono’. Durante l’esibizione, oltre ad Andalò, voce originale del quartetto, si esibiranno Claudia Cutrera, ‘Arnica’ Clara Farci, Lucia Schwarz e altri interpreti. "Alcuni amici – racconta Andalò – mi hanno proposto di festeggiare il traguardo dei 10 LP registrati, ed eccoci qua".

Gli altri membri del Quartetto 1919 sono Giorgio Dellarole alla fisarmonica, Beppe Barbera al pianoforte e Matteo Ravizza al contrabbasso. Al termine dell’esibizione seguirà buffet. L’ingresso è a offerta libera e l’incasso sarà devoluto alla Caritas di Porretta Terme.

f. m.