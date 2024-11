Michele de Pascale: "Cantiere sulla Sanità. Difendo la Regione sulla pillola abortiva"

Carbutti

Michele de Pascale ha scelto l’attacco. L’attacco di chi "ha un’esperienza di governo alle spalle", ma che vuole anche "scrivere una pagina nuova". Durante il duello ’La tua tERra’ organizzato dal ’Carlino’ al teatro Duse, e condotto da Agnese Pini, direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno, e dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, de Pascale non ha mancato di punzecchiare la sua avversaria, Elena Ugolini, cercando di metterla in difficoltà. Incisivo il capitolo sulla sanità dove, di fronte alla fazione della rivale che in sala rumoreggiava quando diceva che il sistema emiliano-romagnolo è comunque un’eccellenza, ha risposto con una battuta molto applaudita: "La verità vi fa male...", per poi lanciare la novità: "Aprirò un grande cantiere di riforma della sanità regionale". De Pascale, in jeans, camicia bianca (senza cravatta) e giacca scura, convince anche sul tema dei diritti (pillola abortiva a domicilio e fine vita) e, da sindaco dell’alluvione, lancia attacchi sui rimborsi, "procedura gestita molto male dal governo", replicando alla sua rivale sui beni mobili: "Dice che non sono mai stati rimborsati, ma è falso". L’appello finale è chiaro: non prendete "una scatola vuota", ma qualcuno che porta avanti "l’orgoglio di questa terra". Infine, con fair play, chiama "tutti a votare", per scongiurare l’incubo di queste Regionali: l’astensione.

CLIMA POLITICO E DIALOGO

De Pascale ha messo l’accento più volte sulla sua esperienza di sindaco, ricordando di aver "dialogato con tutti". Cose che mi hanno dato fastidio in campagna elettorale? "Nulla, è stata una campagna civile".

ALLUVIONE E RIMBORSI

"Le delocalizzazioni? Solo in pochi casi specifici, ma serve una norma urbanistica che consenta questo tipo di trasferimenti", dice con sicurezza il dem. Sui rimborsi attacco ad alzo zero: "Sono stati compiuti tanti errori (dal governo) con percentuali d’indennizzo solo fra l’1,8 e il 2%. L’errore è aver affidato la ricostruzione a Figliuolo, è chi diventa governatore a doverlo farlo. Ugolini dice che i beni mobili non sono mai stati rimborsati? Falso. È successo in altre emergenze".

INFRASTRUTTURE

"Il Passante si deve fare. Ogni idea è legittima, ma non si può tornare indietro e si proceda con le compensazioni green richieste dal Comune di Bologna". Poi rilancia il sistema aeroportuale regionale.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il sindaco di Ravenna rileva che "tanti immobili necessitano di interventi sulla sismica e di edilizia scolastica", poi rilancia sui fondi per il sostegno.

FISCO E REDDITI

"Il mio reddito lordo è di 153mila euro e la tassazione penso debba essere più elevata per questa fascia di reddito", dice. Poi sulle tasse lancia una stoccatina al centrodestra: "Non promettiamo riduzioni di tasse: non facciamo promesse che non possiamo mantenere".

ABORTO E FINE VITA

Il dem convince sui diritti: "Io difendo le scelte fatte dalla Regione, è assurdo che il Parlamento non faccia una legge. Sulla 194 le donne che vogliono abortire devono poter scegliere".

CASA E STUDENTATI

"Ho lavorato con il ministro Bernini – ricorda –, ma sul tema degli studentati con rette calmierate abbiamo bisogno di un grande salto in avanti. E occorre regolamentare gli affitti turistici".

POLITICHE INDUSTRIALI

"Ugolini dice che qui non si può investire, ma l’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per capacità di attrarre investimenti. Non lo dico io, ma il Financial Times". E sulle emissioni green conferma: "Dobbiamo essere ambiziosi, ma sul packaging serve una discussione meno ideologica da parte della Ue".

ANZIANI E SANITÀ

"Dobbiamo usare tutti gli strumenti e i servizi, le Cra ad esempio non sono lager", dice citando la frase di Ugolini che fu molto contestata. Sulla sanità, lancia un "grande cantiere di riforma", e fa autocritica: "Il nostro sistema sanitario è tra i migliori", ma sulle risorse "sono onesto. "Non ne ha date a sufficienza il governo, ma nemmeno gli esecutivi di centrosinistra".