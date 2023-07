Micro invasi e casse per l’agricoltura "Così l’acqua diventa un’alleata"

di Federico Di Bisceglie

PARMA

Del Po se ne parla sempre nei momenti di difficoltà. O per le alluvioni – come quelle che hanno fortemente colpito la Romagna nelle scorse settimane – o per le siccità prolungate. Due facce della stessa medaglia, a ben guardare. La sfida climatica, in relazione all’acqua, è sempre più impellente. Saranno questi i temi al centro delle ‘Giornate dell’Acqua’, in programma venerdì e sabato a Parma nella sala della musica. La rassegna, promossa dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in collaborazione con Globe, Ecomondo, GreenGo, con il patrocinio tra gli altri del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Ambiente, è stata presenta ieri mattina dal segretario generale dell’Autorità, Alessandro Bratti e dall’assessore all’Ambiente del Comune di Parma, Gianluca Borghi.

Diversi, nel corso della due giorni, saranno i momenti di approfondimento che fotograferanno le sfide climatiche che necessitano più che mai di azioni concrete per mitigare le ripercussioni più critiche con cui anche il nostro Paese si trova ormai periodicamente a fare i conti tra alluvioni e prolungati periodi di siccità. L’evento – ‘Acqua, fronte comune contro la crisi climatica’ – si propone di formulare una serie di proposte concrete, fondate su solide basi scientifiche, al fine di contribuire a un piano nazionale integrato, attento alle esigenze dell’uomo e della natura. La crisi climatica impone l’attuazione di azioni urgenti e concrete in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e del Green deal europeo. "L’obiettivo – così Bratti - è quello di rendere questo appuntamento un focus di approfondimento con cadenza annuale, che possa rappresentare un punto di riferimento nazionale per fare fronte comune a queste problematiche sempre più frequenti e affrontare unitariamente questa importante sfida, epocale per l’intero pianeta. I temi approfonditi vedranno intervenire i principali esperti del settore, accademici, rappresentanti delle istituzioni e dei molteplici portatori d’interesse. E’ essenziale mettere in campo politiche e azioni in grado di incrementare la capacità di adattamento dei singoli territori che mostrano esigenze differenti da zona a zona e come tali vanno considerate all’interno di un mosaico di equilibri idro geo morfologici molto complesso sia in termini di gestione della risorsa idrica sia in una strategia più incisiva per la mitigazione dei rischi idrogeologici".

Nei vari panel, interverranno tra gli altri: il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Parma, Michele Guerra; Paolo Andrei, rettore dell’Università di Parma, Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera e la collega dem, Chiara Braga. "Per il territorio parmense e per la città di Parma in particolare – chiude l’assessore Borghi - che fa parte di quelle città italiane che hanno come obiettivo la neutralità carbonica entro il 2030 la gestione delle risorse è fondamentale. Per questo abbiamo all’orizzonte più ravvicinato tre progetti sulla risorsa: un controllo continuo e ulteriore delle qualità delle acque anche nei corsi d’acqua minori in collaborazione con Arpae, l’individuazione di aree idone ad ospitare micro invasi in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e Arpae e la richiesta di poter convertire in utilizzo plurimo a beneficio dell’agricoltura le casse di espansione più grandi di Parma e del Baganza".