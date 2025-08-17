Microbiota intestinale: mancano i donatori. L’allarme arriva dal Sant’Orsola, uno dei pochissimi centri di riferimento per il programma nazionale di trapianto del microbiota riconosciuto dal ministero della Salute. Il centro è guidato dal professor Giovanni Barbara, direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia del Policlinico, che spiega cos’è il microbiota intestinale e la sua funzione salvavita. "Si tratta di un ecosistema costituito da virus, batteri, funghi che vivono in tutto il nostro corpo, ma soprattutto a livello del canale alimentare. E ha funzioni molto importanti: stimola il sistema immunitario, aiuta a difenderci dalle infezioni, produce vitamine, estrae energia dai cibi che restituisce al corpo – chiarisce il primario –. E c’è un asse con il cervello: il microbiota parla al cervello e fornisce uno stato di benessere. Ma se viene disturbato da antibiotici o altri fattori ci sono conseguenze sul nostro umore. Comunica anche con cuore, con fegato e polmoni". Il professore fa notare che "lo dobbiamo mantenere in salute, fin dalle prime fasi della vita. Durante il corso della vita idem: gli antibiotici sono deleteri per il microbiota, ma anche gli antinfiammatori e il cortisone. L’alimentazione è uno dei principali alleati della sua salute – fa notare –, ma se questo fondamentale ecosistema si ammala bisogna curarlo. Come? Con probiotici, prebiotici, postbiotici fino al trapianto di microbiota intestinale che consiste nell’inserimento nel canale alimentare di una massa di microbiota sano, che proviene da un donatore e rimpiazza quello malato". Come viene chiarito da Barbara, il trapianto è concesso dal ministero "solo in caso di infezione molto grave, quella da ’Clostridium difficile’, un germe che dà grossi guai e colpisce soprattutto anziani e persone ricoverate in ospedale. Il successo del trapianto è del 95 per cento, contro il successo parziale delle altre terapie, quindi è un salvavita – sottolinea –. Quando il donatore va a donare, sa che la sacca di materiale che noi otteniamo può salvare vite umane. Al Sant’Orsola però abbiamo aperto altri protocolli: trapiantiamo microbiota a chi va incontro a un trapianto di fegato per prevenire le infezioni post intervento". Il professor Barbara vuole rendere nota anche una grande soddisfazione: "In questi mesi abbiamo trapiantato il microbiota in pazienti che hanno subito il trapianto di midollo a causa di leucemia: si tratta di 25 bambini ed è stato un successo terapeutico straordinario". I donatori devono avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni. "Il limite dell’età per ora è questo – precisa Barbara –, ma con l’aumentare delle aspettative di vita credo che potremo, in un prossimo futuro, arrivare anche a 60 anni". Si tratta di una donazione molto semplice e, oltre a consentire a persone malate di avere salva la vita, permette al donatore di fare uno screening completo e gratuito del proprio stato di salute al fine di verificare se può diventare donatore (informazioni sul sito del Sant’Orsola https://www.aosp.bo.it/it/content/questionario-la-donazione-del-microbiota).