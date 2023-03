Miele, annata in salita L’ombra della siccità sulla produzione

Aumentata la produzione nazionale rispetto all’anno passato, ma l’ultima estate è da dimenticare in tre quarti del Paese e nel 2023 si teme nuovamente per la siccità, con qualche speranza in più per i produttori dell’ Emilia Romagna. E’ questo il quadro che emerge dal report sull’andamento produttivo e di mercato del miele per la stagione 2022 redatto dall’Osservatorio Nazionale che ha sede a Castel San Pietro. Da sottolineare è che nonostante l’impatto negativo dei fenomeni meteo di inizio primavera e soprattutto nonostante la siccità estiva, la produzione nazionale è tornata a salire rispetto alle recenti annate calamitose con un valore stimato che supera le 23mila tonnellate. Un risultato incoraggiante, dunque, ma che, dice il presidente dell’Osservatorio Giancarlo Naldi, deve fare i conti come sempre con le montagne russe climatiche che salvano stagioni e ne massacrano altre. "La primavera è stata più positiva dell’anno precedente, mentre l’inverno ha pagato la siccità che ha lasciato quasi a zero alcune produzioni. Dalla siccità si è salvata l’acacia - dice Naldi -, ma a pagare un prezzo sono stati il millefiori estivo in primis, così come la medica, e aggiungiamo anche il tiglio, decisamente scarso". Si resta comunque al di sotto di quelli che sono i numeri di produzione attesi dagli apicultori, "per esempio di tiglio di sono prodotti circa 5 chili al posto della decina attesa, il castagno che non è stato tra i più disgraziati 11-12, ma bisognerebbe arrivare tra i 16 e i 18 chili". Un altro problema resta, sempre legato alla siccità, il nomadismo, "inevitabilmente praticato anche dagli apicultori della nostra zona per cercare colture altrove, che porta ad un impennata dei costi ai quali vanno aggiunti anche quelli per l’alimentazione di sostegno, che diventa indispensabile per sfamare e tenere in vita le famiglie quando il clima è troppo secco". Se è ancora troppo presto per pronosticare che 2023 sarà per il mondo del miele, va sottolineato che, almeno per quanto riguarda la nostra zona, c’è l’incoraggiante aspetto "di una siccità minore rispetto, per esempio, all’arco alpino".