"Mielizia, la forza del marchio da 45 anni"

Conapi, cooperativa agricola che rappresenta la filiera del miele e dei prodotti apistici sul territorio nazionale e non solo, da quarantacinque anni lavora assieme alla gd italiana per costruire la cultura del miele e della monoflora in Italia. Tra dati incoraggianti e preoccupazioni per il cambiamento climatico, il direttore generale di Conapi Mielizia, Nicoletta Maffini, offre un quadro della cooperativa.

"Per noi è sempre stata molto importante la partecipazione a Marca, perché siamo un partner forte per la grande distribuzione, assieme abbiamo costruito, in oltre 45 anni di vita, la cultura del miele italiano e la cultura del monoflora, attraverso partnership per il prodotto a marchio, con gran parte della catene italiane, e valorizzando il nostro marchio Mielizia presente sugli scaffali con una linea di miele biologico, una linea di miele convenzionale, confetture biologiche, frollini e integratori, nei quali utilizziamo tutti gli ingredienti delle api".

"Il mercato del biologico in generale – continua Maffini – si sta difendendo bene in un momento di incertezza dovuta all’inflazione, e anche nel miele osserviamo interessanti segnali di ripresa, con una crescita a valore e a volume che ci fa ben sperare per il futuro". Maffini si è poi soffermata, esrpimendo la sua preoccupazione, sull’effetto del cambiamento climatico sulle colture: la produzione di miele richiede un equilibrio delicato tra salute delle api, fioriture, clima e disponibilità di acqua nei terreni. Negli ultimi anni, questo equilibrio è stato gravemente compromesso, portando a raccolti insufficienti sia nel 2023 che nel 2024.

a. pa.