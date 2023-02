Migliaia al corteo "Chiedere il dialogo e il cessate il fuoco non è una parolaccia"

di Giorgia De Cupertinis

Un anno di conflitto. Dodici mesi di sangue. Trecentosessantacinque giorni segnati dalla violenza. Era il 24 febbraio del 2022 quando la Russia di Putin invase l’Ucraina di Zelensky, ma la guerra nel cuore d’Europa, ancora oggi, non ha trovato pace. Pace, questa, invocata a gran voce da chi ieri sera – in occasione della triste ricorrenza – è sceso in strada, sfilando in un lungo corteo da piazza XX Settembre fino al Nettuno, dove la manifestazione – coordinata da Europe for Peace – ha riunito migliaia di persone in marcia. Tutte raccolte in un unico appello: "Cessate il fuoco". Ben cinquantacinque le realtà cittadine che hanno partecipato all’iniziativa – dai sindacati Cigl-Cisl-Uil all’Arci, Anpi, Acli, Rete degli studenti medi e universitari fino alle associazioni femministe – che, insieme a famiglie e cittadini, hanno velocemente ricoperto l’intero selciato della piazza: c’è chi sventola la bandiera della pace accanto al Gigante e chi, invece, mette nero su bianco, su cartelli sollevati al cielo, la necessità di "fermare la guerra". "La settimana scorsa si è verificato l’ennesimo bombardamento nella città di Kharkiv, gemellata con Bologna – sottolinea il sindaco Lepore –. Come città continueremo a stare accanto alla comunità Ucraina: in questa manifestazione, abbiamo deciso infatti di conferire un patrocinio istituzionale, un riconoscimento non solo culturale e politico di vicinanza, ma un riconoscimento come istituzione, come casa dei cittadini bolognesi. È il momento del coraggio e vogliamo ribadire ancora una volta che la nostra città, davanti al male, non può rimanere neutrale". Così anche il cardinale Matteo Zuppi. "Chiedere il cessate il fuoco e il dialogo non è una parolaccia, è l’unica via per interrompre un massacro. Essere qui vuol dire schierarsi contro il conflitto – afferma –. Questa, come tutte le altre guerre, non avrà vincitori, ma soltanto sconfitti".

Sventolano le bandiere della pace sotto le note di ‘We are the world’. "Sono orgogliosa che Bologna sia nell’elenco delle città che oggi (ieri, ndr) si mobilitano per la pace – sottolinea Anna Cocchi, presidente Anpi provinciale di Bologna –. Le guerre seminano orrore e lutti: non bastano le armi per porre fine a questo conflitto, che dura da troppo tempo. Non servono armi, no. Serve una tregua per una pace duratura". "A un anno dall’inizio del conflitto, dall’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina, siamo ancora qui, in piazza, per compiere un passo in avanti e sostenere il popolo ucraino per costruire la pace – dichiara Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd –. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di mettere avanti la diplomazia e la politica. Non può esserci vera pace duratura altrimenti". Dopo gli interventi, a diventare protagonista è stato un flash mob, dove la scritta ‘Peace’, circondata da luci e persone, si è trasformata nel cuore pulsante di piazza Maggiore.