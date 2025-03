Migliaia di euro di danni al negozio per rubare tre stecche di sigarette

Danni da migliaia di euro per un bottino da tre stecche di sigarette. E’ il bilancio del furto con scasso messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorso ai danni della tabaccheria e ricevitoria che William Cassanelli conduce da diciotto anni in via Calzavecchio, a Casalecchio. Un bottino che poteva essere peggiore, se non fosse entrato in azione l’allarme che ha registrato l’intrusione dei malviventi. Una banda organizzata e ben dotata di attrezzi, coi quali hanno tagliato le sbarre dell’inferriata che affaccia sul cortile laterale dell’esercizio posto sulla strada comunale, in zona densamente popolata.

"Sono entrati direttamente nel magazzino, anche questo protetto da un allarme, che è scattato non appena ha percepito l’intrusione. Forse non si aspettavano che anche lì ci fosse un impianto, che invece ha fatto scattare una sirena. Sono scappati subito, seminando pacchetti di sigarette lungo la via di fuga. In 18 anni di attività non mi era mai successo. I vicini non hanno sentito niente e il mattino mi sono trovato davanti a questa brutta sorpresa", commenta Cassanelli, che nella stessa mattina ha riaperto il negozio per mettersi subito al lavoro per procedere alla riparazione delle inferriate e della porta scassinata dai ladri. "L’importo dei danni è di gran lunga maggiore del valore delle sigarette trafugate", osserva amareggiato il tabaccaio.

g. m.