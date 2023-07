Migliaia di fedeli insieme a Zuppi per celebrare Santa Clelia Barbieri

Il caloroso abbraccio a santa Clelia Barbieri. Giovedì sera, a Le Budrie di Persiceto, migliaia di fedeli erano presenti nel parco del santuario in occasione della celebrazione dell’anniversario della morte di santa Clelia Barbieri (13 febbraio 1847 – 13 luglio 1870). Per l’occasione il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha celebrato la messa. Clelia Barbieri è la giovane catechista vissuta nella località persicetana a metà dell’Ottocento. Fondò l’ordine religioso delle suore Minime dell’Addolorata e fu beatificata nel 1968 e santificata nel 1989. La venerazione della Santa è molto forte nel Bolognese e non solo: gruppi di fedeli giungono al santuario per l’occasione da tutta Italia. "Santa Clelia – ha detto tra l’altro Zuppi nell’omelia – è una donna di pace. Era povera. Poverissima. Eppur rendeva ricchi gli altri, sia in termini concreti, iniziando come una Caritas, sia in termini spirituali, spiegando il Vangelo. Santa Clelia con le sue consorelle si rivolgeva a persone che non sapevano leggere né scrivere, senza vitto e vestiario, si dedicava all’istruzione dei poveri e all’aiuto dei bisognosi".

"La sua vita era intensa e piena di amore – ha aggiunto Zuppi –, tanto che veniva descritta come una che ’aveva carattere di Paradiso’. Malgrado il nostro caratteraccio possiamo anche noi dare un poco di Paradiso. Santa Clelia ci fa trovare la Chiesa che il Signore desidera: madre, sorella, vicina, accogliente, generosa nel servizio, che indica la via del cielo vivendo una vita bella e piena sulla terra". "Santa Clelia – affermano le suore Minime dell’Addolorata – ha lasciato a tutti come eredità un profondo bisogno di Dio, un forte senso ecclesiale e una concreta esigenza di condivisione con i più bisognosi. Si tratta di elementi che oggi si inseriscono nel cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo. La spiritualità della Santa, semplice e immediata, attira ancora oggi numerosi pellegrini a Le Budrie per consegnare a Clelia una preghiera o il bisogno di speranza e consolazione".

p. l. t.