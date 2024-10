Migliaia di richieste di aiuto a 112 e 113

Centinaia di chiamate. Polizia e carabinieri hanno dovuto aumentare il personale in servizio nelle sale operative di 112 e 113 per rispondere alle tantissime richieste di aiuto che, tra la sera di sabato e la notte di domenica, sono arrivate dalla popolazione di tutta la provincia. E armati di pale, bagnati fino alle ossa e sporchi di fango, hanno sfondato porte e soccorso persone e animali rimasti bloccati dall’acqua. "L’acqua è arrivata al piano terra, noi siamo saliti al secondo piano", si sente una donna dire al carabiniere al centralino del 112. "Abbiamo l’acqua a un metro e mezzo", dice un altro, a cui il militare risponde: "Facciamo venire qualcuno, se è il caso dall’alto. Se dovesse sentire l’elicottero apra la botola e se ha una pila faccia luce"."Resti al telefono con me", dice un altro carabiniere alla dottoressa Udeanu: "Sì per favore ho paura non mi è mai successo. Non attacco per nulla perché lei mi dà coraggio", dice lei. Così alla polizia, dove gli agenti delle Volanti e dei commissariati cittadini sono intervenuti su decine di segnalazioni, portando in salvo persone, aiutandole a lasciare le loro case. E salvando anche animali, come la gattona rimasta intrappolata in un appartamento di via Andrea Costa, sommerso dall’acqua, dove i mobili avevano bloccato la porta. Lì gli agenti di Volanti e Santa Viola, dopo aver sfondato la porta, hanno portato in salvo la micia, terrorizzata ma in salute. I vigili del fuoco sono stati invece impegnati a Bologna su 345 interventi di soccorso, "mentre altri 140 sono ancora in fase di esecuzione", spiega il comandante regionale dei vigili del fuoco, Francesco Notaro, in contatto costante con la sala operativa della Prefettura.