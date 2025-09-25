Migliaia in corteo per il centro. Occupata la facoltà di Giurisprudenza

Dopo gli attacchi notturni subìti da alcune imbarcazioni della Flotilla, Bologna ha risposto con un presidio che ha radunato, ancora una volta, migliaia di persone in piazza. Al microfono, vari interventi dei promotori della mobilitazione, che si è trasformata in corteo ch ha attraversato via Ugo Bassi e sfilato fino al Pratello.

Una marea umana, capitanata anche dai collettivi universitari, i quali hanno spinto il serpentone a spostarsi verso altre zone della città, dividendosi tra chi ha invaso i viali e chi, invece, ha raggiunto Palazzo Malvezzi arrivando alla sede di Giurisprudenza che, ieri sera, è stata occupata: qui, fumogeni e bandiere palestinesi, con al centro alcune tende. Da settimane, infatti, gli studenti sono in presidio permanente in rettorato, in solidarietà alla Flotilla e a sostegno della resistenza palestinese: "Dalle scuole all’università: blocchiamo tutto". E lo hanno fatto.

"Siccome la Flotilla viene attaccata, siccome le complicità tra la nostra università e il sionismo non finiscono, ci siamo mobilitati", spiega il collettivo. L’iniziativa si colloca nel contesto dello "sciopero del 22" e lancia una sfida "a tutte le scuole e università di Bologna e del Paese".

Ma ci sono anche iniziative di tenore diverso. Come ‘Palestina libera. Due giornate di resistenza’. Così il sindacato generale di base vuole mantenere alta l’attenzione sulla causa palestinese, creando una piattaforma di confronto in cui storie personali e analisi politiche si intrecciano. "Vogliamo creare uno spazio in cui dare voce ai volontari e agli attivisti che da anni denunciano gli abusi del governo israeliano – raccontano gli organizzatori, Massimo Betti e Ivan Lisanti –. Sarà una festa di strada e i dibattiti si svolgeranno all’aperto, perché la verità non deve essere nascosta". Si parte sabato alle 10, in via Zampieri 10-12, con un approfondimento dedicato alla reclusione di Marwan Barghouti e dei detenuti politici in Palestina.

Nel pomeriggio, si prosegue con la testimonianza di Shokri Hroun, responsabile della logistica di Freedom Flotilla Italia. La giornata di domenica, invece, sarà aperta dall’incontro ‘Resistenza, terra e lavoro in Palestina’. Si raccoglieranno le adesioni per la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma. "La mobilitazione di lunedì è sinonimo di un’Italia che non vuole stare in silenzio di fronte alle ingiustizie, che non vuole essere complice di un genocidio", chiudono Betti e Lisanti.

Filippo Biondi