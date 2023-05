Miglio: "Bologna nutre le mie canzoni, è un centro sociale a cielo aperto"

di Francesco Moroni

Miglio, come nasce questo album?

"Nasce da mesi di lavoro in studio con il mio produttore Marco Bertoni, dall’esigenza di esprimersi e soprattutto dalla libertà di essere esattamente quello che volevo".

Il futuro? Forse è splendido. O forse no, dipende dai punti di vista. È il messaggio che si legge attraverso gli occhi e le liriche di Alessia Zappamiglio, per tutti solo Miglio, giovane artista bresciana che ha scelto Bologna come casa e la musica come percorso di vita. Premiata lo scorso marzo durante la prima rassegna ‘Ciao’ dedicata a Lucio Dalla per la miglior canzone (la sua ‘Techno pastorale’) tra i nuovi talenti, Miglio irrompe oggi sulla scena con il suo secondo lavoro in studio appena uscito per Matilde Dischi, dopo l’ep pubblicato nel 2022: ‘Futuro splendido’, appunto.

Un’esigenza espressiva fatta di immagini metropolitane, liriche oscure e atmosfere rarefatte in un misto cantautorato post moderno e cultura elettronica nata e cresciuta tra i vari club. Una carriera in rampa di lancio che si arricchisce di un altro tassello, mentre continuano le tappe del tour in giro per l’Italia: pochi giorni fa, quella sotto le Torri al Cortile Caffè; il 27 maggio, invece, Miglio sarà sul palco del Mi Ami Fest di Segreto (Milano).

C’è una canzone particolarmente significativa per raccontare il disco?

"’Pestaggio’ è uno dei brani inediti, l’ho scritto quando il Ddl Zan è stato bloccato in Senato: è stata un reazione istintiva. Spero che in molti e in molte si possano riconoscere in quelle parole. Ci sono delle bestialità umane a cui non si può rimanere indifferenti e questo brano è una espressione libera che auspica al progresso".

Quanta Bologna c’è in ‘Futuro splendido’ e, più in generale, nella sua musica?

"È la città in cui ho scelto di vivere da tre anni a questa parte, la frequentavo anche prima, ma non avevo un posto che chiamavo ‘casa’. Bologna è inevitabilmente nella mia musica perché è un centro sociale a cielo aperto, un posto in cui posso contaminarmi e conoscere le storie che poi finiscono nelle mie canzoni".

Il suo futuro come lo vede, quindi? È splendido?

"Il titolo è provocatorio: quando ho scelto di chiamare così il disco, di splendido c’era ben poco intorno a me. Poi ho capito che le cose cambiano in base alla prospettiva da cui le guardi. Non so se ci attende davvero un futuro splendido, ma so che ho quelle due o tre cose a cui mi appiglio e che mi fanno credere in un futuro quantomeno migliore".

Quali progetti coltiva?

"Non so dove mi porterà questo disco, ma mi piacerebbe incontrare le persone dal vivo: invito tutti a dare un’occhiata alle date del tour confermate fino ad ora e a venire ai concerti. È in quella dimensione che sento la concretezza di quello che faccio ed è quello lo spazio dove le canzoni vivono".