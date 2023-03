Miglio, fuorisede tra arte e chitarra "Bologna è come la vita a vent’anni"

Bolognesi si nasce, ma si diventa anche. Gli universitari si innamorano, i giovani lavoratori la scelgono come casa, i musicisti la individuano come patria artistica. Miglio (nella foto di Martina Platone), al secolo Alessia Zappamiglio, è una di queste. È stata premiata nella prima rassegna ‘Ciao’ dedicata a Lucio Dalla per la miglior canzone tra i nuovi talenti con la sua Techno pastorale, che descrive i sogni e le contraddizioni di una generazione precaria. La sua e di molti bolognesi, di nascita o adozione.

Miglio, perché Bologna?

"L’ho scelta anni fa, arrivando da Brescia, e ne sono rimasta folgorata. È un luogo unico… Ho scelto di viverci perché mi fa stare bene, puoi uscire da solo a fare una passeggiata e non hai la percezione di sentirti davvero solo".

Pensa che piazze e strade, la zona universitaria, siano troppo vissute a discapito dei residenti?

"Bologna è aggregazione, è popolata dalle persone ed è la sua forza. Tra le mie prime volte c’è il ricordo della libertà di prendere in mano una chitarra e suonarla seduta nel centro di piazza Maggiore con gli amici e qualche birra. Bologna accoglie, lotta e manifesta, deve continuare a essere ciò che è sempre stata, nel rispetto degli altri e della vivibilità di ogni cittadino. Ma non deve mai dimenticare da dove arriva, la sua storia… ‘Bologna è una Berlino più calda’".

C’è bisogno di più spazi per i giovani?

"Non penso che questa sia una città che può imborghesirsi, ma deve vivere libera senza dimenticare la sua propensione alla collettività, i suoi centri sociali e gli spazi che l’hanno sempre contraddistinta. I club dove suonare per fortuna ci sono e c’è fermento, sono da preservare e da alimentare".

L’Alma Mater potrebbe contribuire di più su questo?

"L’università rimane un simbolo, ma dovrebbe fare di più: c’è un po’ di ristagno e purtroppo ci sono problemi tra cui la mancanza di alloggi per gli studenti, il sovraffollamento delle aule, le rette universitarie troppo alte. Non siamo più negli anni ‘80 del Dams con Eco, Celati e tanti altri illustri, ma ho la sensazione ci sia una leggera deriva intellettuale".

Ha mai visto scene di divertimento sregolato o feste di laurea esagerate?

"No, ho sempre visto le feste vissute come vanno vissute, ho visto i 20 anni nella città dei balocchi e ciò che comporta vivere i 20 anni a Bologna. Non credo siano eccessi da condannare: è la vita".

Esistono città come questa, secondo lei?

"No, al momento nulla mi ricorda Bologna… Forse Napoli ha qualche caratteristica comune, ma restano comunque due realtà distinte".

Consiglierebbe ad altri di seguire la sua strada e trasferirsi qui?

"Sì, la consiglierei ad anime selezionate. Bologna non è per tutti".

Francesco Moroni