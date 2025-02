Mignani compie 100 anni. Aveva lo storico emporio di articoli per la casa

Festa grande l’altra mattina a casa-Mignani, la palazzina a ridosso del ponte sul Reno, nel centro di Casalecchio, all’angolo con via Turati, per i cento anni di vita di Pietro Mignani, che per oltre mezzo secolo sulla via Porrettana ha condotto uno storico negozio di articoli per la casa. Una specie di grande emporio che nel 2001 ha ceduto alla concorrenza della grande distribuzione e abbassato le serrande della bottega che stava a fianco della farmacia Montebugnoli, dove oggi ha sede un istituto bancario.

Lui, nato nel 1925 a Oliveto di Valsamoggia, approdò nella cittadina sul Reno subito dopo la guerra, quando Casalecchio era ridotta a cumuli di macerie. Protagonista e testimone della ricostruzione, del boom demografico e della trasformazione della città vista da dietro il bancone della bottega dove sono cresciuti i figli Augusto, Annarita e Gabriele che oggi si prendono cura dei loro genitori, di papà Pietro e di mamma Maria Bianca, originaria di Crespellano, sarta, di 12 anni più giovane del marito. Dopo i figli sono arrivati i nipoti e la famiglia si è allargata, come si vede nella foto (sopra) con la grande torta decorata con la riproduzione delle fotografie che hanno scandito la vita del festeggiato, il quale nell’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco Ruggeri, che si è complimentato per la vitalità e la buona salute dimostrata dal neo centenario. "Nessun segreto, moderazione in tutto, ginnastica tutti i giorni, tanta verdura e l’affetto di tutti i miei cari" commenta Pietro che nel 1959 piantò a ridosso della terrazza un superbo esemplare di glicine, che cura ancora di persona, e che in primavera, in piena fioritura, suscita l’ammirazione di tutti i passanti.

g. m.