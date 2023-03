Mignani, violoncellista si diventa

di Francesco Moroni

La passione per la musica coltivata fin da bambino, gli studi sotto le Torri e all’estero, i progetti internazionali che lo portano a suonare in tutto il mondo. C’è tanto di bolognese nella creatività di Enrico Mignani, violoncellista classe 1997, nato in città ed emigrato all’estero per perfezionare i propri studi artistici, pronto a tornare domani (ore 21) al Teatro Consorziale di Budrio in occasione dell’Edipo Re: spettacolo ‘multimediale’ che unisce musica, danza, recitazione e altro ancora, sotto la regia di Marco Mangani e la direzione di Tommaso Ussardi (presidente dell’Orchestra Senzaspine). Un omaggio a Pier Paolo Pasolini, "un dramma contemporanea in cinque brevi atti" (info: teatroconsorzialebudrio.iteventedipo-re).

Mignani, come si è avvicinato al violoncello?

"L’amore per la musica è nato presto: fin da piccolo ho avuto grande attrazione verso gli strumenti. La mia famiglia mi ha permesso di coltivare questa passione, mia mamma è pianista, e così sono riuscito a farla diventare il mio mestiere. Ma la scelta del violoncello, in realtà, è stata casuale".

Un incontro fortuito?

"Avevo già provato diversi strumenti, come il piano e il violino, poi per caso sono arrivato al violoncello. E’ uno strumento amato da tanti musicisti, ma io paradossalmente non l’ho scelto: è stata un’insegnante della scuola dove studiavo a propormelo. E allora mi sono buttato".

Ha studiato a Bologna?

"Sì, mi sono diplomato in Conservatorio nel 2015, poi ho studiato con il Maestro Enrico Dindo. È un grande violoncellista: con lui ho avuto modo di iniziare il percorso all’Accademia di Pavia, prima di spostarmi a Lugano, nel Conservatorio della Svizzera italiana, dove sono rimasto fino al 2019".

Poi?

"Ho incontrato il mio insegnante attuale, il Maestro Giovanni Gnocchi, con cui ho studiato sia a Fiesole che a Bologna, prima di entrare nella sua classe al Mozarteum di Salisburgo. Se prima mi ero concentrato molto sull’interpretazione dei vari stili, sul suono e sull’intonazione, Gnocchi mi ha permesso di perfezionare il fraseggio e l’uso dell’arco. Anche a livello interpretativo mi ha aperto un mondo".

Cosa ama suonare, nello specifico?

"Dipende dal periodo. In questo momento mi sto concentrando su Sergej Sergeevic Prokof’ev, autore russo del ‘900 famoso, tra le altre opere, per Pierino e il lupo. Sto studiando la sua Sinfonia concertante, che è forse una delle opere più difficili per violoncello".

Ci racconti dell’Edipo Re, invece.

"E’ una collaborazione con l’ensemble Istantanea, che nasce dalla passione per la musica contemporanea e dall’amicizia che mi lega a Ussardi. Siamo una sorta di associazione che, di norma, allestisce spettacoli a tema: lo scorso novembre abbiamo interpretato il testo di Una goccia di Dino Buzzati. Ora ci occupiamo dell’Edipo Re, quindi della tragedia greca: le musiche sono scritte da alcuni compositori del collettivo e noi le suoneremo".

Cosa vede nel suo futuro?

"Sto preparando l’ammissione per scuole di composizione e anche delle audizioni per orchestra: mi piacerebbe molto lavorare in questo mondo. Le audizioni non sono semplici, c’è tanto lavoro dietro per occupare uno dei posti vacanti. Servono studio e sacrifici, come tutti i musicisti della mia età sanno".