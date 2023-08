Migranti a Bologna, 4 minori senza letto: "Non abbiamo posto". Lasciati da soli in città

Bologna, 20 agosto 2023 – Tutto esaurito: non c’è più posto in città per i minori stranieri non accompagnati. E così tra ieri e venerdì sera quattro adolescenti, tutti di 16 e 17 anni, che si sono rivolti agli uffici della Polfer per cercare un posto in cui stare, si sono sentiti rispondere che quel posto non c’è.

Il personale del Pronto intervento sociale (Pris), il servizio del Comune che finora si è occupato di gestire i ragazzini e affidarli alle apposite strutture d’accoglienza, ha infatti confermato che a seguito delle indicazioni di venerdì di Palazzo d’Accursio a causa del sovraffollamento ora la palla passa alla Prefettura. Come previsto dalla legge, sarà questa d’ora in avanti a prendere in carico i ragazzini. Ma alla fine, in questi giorni, neppure da lì è arrivata una risposta all’esigenza dei quattro giovanissimi: così i poliziotti, in assenza di riferimenti precisi, si sono trovati costretti a congedarli invitandoli a trovarsi in autonomia un posto in cui stare.

Una situazione al limite dell’incredibile, con adolescenti "a spasso" per la città, soli e senza soldi, alcuni senza neppure i documenti. "Fino a quando abbiamo potuto, come Comune abbiamo gestito questo tipo d’accoglienza con il Pris – fa sapere l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo –, secondo il Decreto accoglienza. Ma ora non ce la facciamo più, i posti sono finiti: tocca alla Prefettura, come del resto prevede la legge nazionale". Così, però, il rischio è che a rimetterci siano dei ragazzini, attacca il Sap, Sindacato autonomo di polizia, con il segretario provinciale Tonino Guglielmi: "Ci sembra assurdo che ai nostri colleghi non vengono date indicazioni di merito sulla gestione di questi giovani stranieri: non può ricadere sulla polizia di Stato la mancanza di coordinamento e gestione di un tema così importante e delicato".

La questione, in realtà, non è del tutto nuova: già a inizio 2022 il sindacato comunicava alla Prefettura le proprie preoccupazioni per "le responsabilità dei poliziotti cui spetta il compito di valutare, non si sa in base a quali competenze, età e fragilità socio sanitaria di ragazzini spesso senza documenti". Infatti, la prassi cambia se si tratta di femmine, di ragazzi (maschi) con meno di 16 anni, oppure con fragilità, per cui scatta la precedenza. Ma le competenze per valutare la salute dei ragazzini, o per stabilirne l’età con certezza in assenza di documenti, gli agenti non sono tenuti ad averle. E alla fine, in mancanza di questi requisiti, i giovanissimi vengono "rilasciati" per la città. Senza riferimenti, spesso appunto senza documenti e tanto meno soldi, quasi sempre senza conoscere una parola d’italiano.

"Non si può pensare di lasciare il personale di polizia a colmare le lacune del sistema – chiude Guglielmi del Sap –. Abbiamo denunciato negli anni le necessità di una procedura veloce e stabile che eviti di dover trattenere per ore i minori in uffici di polizia in attesa del completamento di un iter a volte poco chiaro o di dovere avviare loro trasferimenti senza un piano per farlo in tempi brevi. La prima accoglienza di minori non può essere lasciata solo ai poliziotti che li rintracciano sul territorio, ma ha bisogno del coordinamento di tutte le parti in causa. Questi bambini e ragazzi vivono un forte disagio, perciò vale la pena limitarne le difficoltà e rendere questa fase meno traumatica, senza però ostacolare il lavoro degli operatori sul campo".