Migranti Bologna, Rizzo Nervo: “Via i limiti per i minori”

Bologna, 22 agosto 2023 – “Il sistema nazionale non regge più. E dobbiamo intervenire noi, di fronte a una situazione di arrivi di migranti inedita". Non c’è, insomma, alcuna "scelta ideologica" secondo l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo. E se respinge le accuse di una "ripicca" verso il governo, denuncia, però, una "pianificazione deficitaria" a livello centrale sull’immigrazione.

L'interno del Cas di via Mattei

Resta comunque la disponibilità a collaborare con Roma e non chiude alla possibilità che l’Emilia-Romagna accetti lo stato d’emergenza. "Sarà Stefano Bonaccini a decidere", ma quando verrà a Bologna il commissario per l’immigrazione Valerio Valenti, "si valuteranno le condizioni per un’intesa. Ci sono margini di avvicinamento". Nel summit di settembre – insiste Rizzo Nervo – puntiamo a trovare "soluzioni operative che evitino ai minori o a mamme con bambini di stare per strada o di rischiare la strada", e che evitino che siano i Comuni "a dover supplire a una responsabilità che è prima di tutto dello Stato".

Sotto la lente resta il caso dei minori non accompagnati, dopo lo stop di Palazzo d’Accursio all’accoglienza per "mancanza di posti". Il caso dei quattro giovani stranieri ’a spasso’ per la città ha fatto discutere, ma Rizzo Nervo fa sapere che il Comune è al lavoro per trovare soluzioni – in generale – sull’accoglienza dei giovani stranieri. Palazzo d’Accursio, infatti, proporrà al prefetto Valenti di derogare al tetto massimo di accoglienza dei minori soli per ogni struttura. Un ’tetto’ che non è previsto, invece, per i migranti adulti.

"A oggi, una struttura non può accogliere più di 25 giovani minori non accompagnati, un numero forfettario ma che non tiene conto del tipo di struttura in cui vengono ospitati i giovani migranti", spiega Rizzo Nervo. Da qui, la nostra idea è "derogare a questo ’tetto’ e, se la struttura lo permette, e ci sono le condizioni di sicurezza necessarie, sistemare più minori". Si tratta di una delle strade possibili, spiegano dal Comune, ma stiamo a lavorando anche ad alternative.

Al di là delle buone intenzioni che puntano alla collaborazione tra livello locale e centrale, restano, comunque, le criticità. E la pianificazione inadeguata degli arrivi da parte di Roma, secondo l’assessore. Un esempio? Gli ultimi 150 arrivi di migranti in Emilia-Romagna dalla Sicilia. Sono 37 quelli affidati alla Prefettura di Bologna che, però, spiega l’assessore, ci ha detto che 29, cioè circa l’80 per cento, non li riusciva a collocare. Da qui, "vista la presenza di famiglie con bambini piccoli e neonati, abbiamo accettato di prenderli in carico, mettendoli in hotel della città, pagando di tasca nostra". Un’assurdità visto che "potrei metterli nel Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) ma il decreto Cutro me lo impedisce perché potrei metterci solo persone già con lo status di rifugiato e non richiedenti asilo". Un corto circuito che sta mandando in frantumi – secondo i dem – un sistema di accoglienza diffusa.

Il numero di arrivi parla da solo. Già 510 i minori non accompagnati nel nostro territorio "che saliranno a oltre 600 nel 2023", spiega Rizzo Nervo. Numeri, certamente, più alti rispetto a qualche anno fa, fa notare il titolare del Welfare rispetto alle parole critiche sulla gestione dei migranti da parte del Comune di Marco Lombardo, ex assessore con delega all’immigrazione, oggi senatore di Azione. "Nel 2019, quando Lombardo era assessore, gli arrivi di minori furono 211, quest’anno saranno più del doppio", precisa Rizzo Nervo.