Migranti, Bologna striglia il governo "Posti finiti per i minori: intervenga"

di Paolo

Rosato

"Non abbiamo più alcun posto per i minori stranieri non accompagnati. Lo abbiamo fatto presente per iscritto, il governo trovi delle soluzioni come peraltro dice la legge nazionale". Luca Rizzo Nervo assicura che "non è una sfida contro nessuno", ma è di sicuro un duro richiamo quello che ieri è partito da Palazzo d’Accursio, con l’assessore al Welfare che parlando con i giornalisti ha dichiarato per quanto riguarda l’accoglienza, specie dei minori soli, sul territorio "non c’è più alcuna disponibilità". Il rischio è che i ragazzini – "e stanno aumentando i minori di 11-12 anni che arrivano dall’Africa subsahariana, non sono più soprattutto albanesi o tunisini prossimi alla maggiore età" – restino per strada, anche applicando quel turnover nelle strutture che spesso aiuta nelle situazioni di emergenza come questa. "Queste dinamiche ci hanno fin qui evitato di arrivare a scenari drammatici, ma gli ingressi sono sempre di più delle uscite e la situazione attuale è senz’altro grave".

Insomma, un allarme che chiama una maggiore collaborazione tra diversi livelli istituzionali, sottolinea Rizzo Nervo che evidenzia anche come per l’amministrazione comunale il passo decisivo a a questo punto debbano farlo gli altri, posta la mano tesa. "Notoriamente non ci siamo mai sottratti, garantiamo il sistema dell’accoglienza dei migranti in città con numeri che nessuno ha in Italia: per il Sai (sistema di accoglienza e integrazione) 1.910 persone sul territorio metropolitano sono nella responsabilità diretta del Comune – argomenta l’assessore –. Denunciamo quindi una situazione preoccupante sul piano nazionale, perché malgrado flussi largamente annunciati come crescenti, oggi constatiamo una pianificazione dell’accoglienza insufficiente. Qualcuno si era illuso che parlando di ‘blocco navale’ poi effettivamente lo producesse. E invece ha prodotto il raddoppio degli sbarchi".

Arrivano ogni duetre giorni circa 200-250 persone in regione, il 21-22% poi viene dirottato a Bologna. Numeri dentro ai quali c’è l’emergenza dei minori non accompagnati. "Siamo senza posti, il Comune attualmente è responsabile anche di ragazzi messi in strutture fuori regione – continua l’ex parlamentare –. Ecco perché abbiamo già comunicato alla Prefettura e anche ad altri soggetti come la Polizia di Stato che ci atterremo a quanto recita l’articolo 19 del Dpr 141 del 2015: per esigenze di soccorso e protezione dei minori non accompagnati, bisogna individuare strutture governative di accoglienza a loro destinate. Non abbiamo alternative, noi tutto quello che potevamo fare, l’abbiamo fatto". Quelle strutture sono un tema: centri del genere esistono nelle città di sbarco, come a Ravenna. "Siamo disponibili ad aprire un’interlocuzione con il governo per trovare soluzioni strutturali praticabili e dignitose. Ma abbiamo bisogno che quest’interlocuzione sia garantita – continua l’assessore, che chiede di andare oltre soluzioni tampone emergenziali –, depurata dall’ideologia. Per le strutture straordinarie, il governo ha acconsentito a bandi per centri destinati ai minori. Ma questi bandi vanno regolarmente deserti perché i posti vengono remunerati solo 60 euro l’uno al giorno, mentre la spesa storica per i minori accompagnati è di 100 euro. Servono bandi che diano una garanzia di sostenibilità, le gare fatte così non hanno alcun senso. Ripeto, noi siamo disponibili a ridefinire una pianificazione con idee e proposte, ma serve un’interlocuzione vera, strutturale".