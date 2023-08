Migranti a Bologna, nuovi arrivi al Cas di via Mattei

Bologna, 28 agosto 2023 – Sono circa una quarantina i migranti arrivati oggi al Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via Mattei, a Bologna. Due i pullman che, poco dopo le 14, hanno varcato il cancello della struttura.

I richiedenti asilo, appena scesi, sono stati accolti da operatori e uomini della Croce Rossa, prima di raggiungere quella che a tutti gli effetti sarà la loro nuova casa.

Sembrerebbe, infatti, che nonostante il grave problema di sovraffollamento che da mesi interessa la struttura di via Mattei (sono circa 700 le persone presenti all'interno dell'hub), i nuovi arrivati siano destinati a restare lì. Tra loro, secondo i primi dati, non sembrerebbero esserci minori non accompagnati.