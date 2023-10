Migranti, certe sentenze lasciano qualche dubbio

In un momento in cui l’Italia avrebbe bisogno dell’aiuto di tutti per superare le difficoltà, c’è sempre qualcuno che rema contro per sgretolare la credibilità del governo. L’ultimo caso riguarda i 4 migranti che, malgrado la loro presenza irregolare sul territorio, hanno avuto la benevolenza della magistratura. È giusto se l’interpretazione della legge è risultata corretta, tuttavia nasce un dubbio sull’imparzialità del giudice in questione.

Giampaolo Corsini