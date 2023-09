Migranti: Hub per minori non accompagnati a Bologna, dalla Curia villa Angeli a Sasso Marconi

Bologna, 9 settembre 2023 – Potrebbe vedere la luce già a fine settembre l’hub per minori non accompagnati, pensato per arginare l’emergenza migranti. Nel frattempo è stato individuato il luogo: a Sasso Marconi, dove si trova un immobile messo a disposizione dalla Curia, Villa Angeli. Avrà 50 posti. Il sindaco Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti lo hanno comunicato al capo dipartimento immigrazione Valerio Valenti.

L'arrivo di un pullman di migranti al Cas di via Mattei

Hub per minori non accompagnati, come funziona

Il nuovo hub metropolitano dovrebbe essere attivo già dalla fine di settembre. I minori accolti, dopo essere transitati dall'hub, verranno trasferiti in strutture Sai o in altre accreditate o autorizzate.

Verrà, inoltre, attivato un database per tenere aggiornato il quadro delle presenze in tempo reale. Sarà definito un protocollo operativo per definire le procedure di presa in carico e per potenziare le azioni per ricostruire i movimenti dei minori dal momento dello sbarco a quello del rintraccio.

Alla base dell'accordo quadro alcune premesse ritenute indispensabili dal Comune di Bologna, come la revisione dei criteri di riparto nazionale dei minori stranieri non accompagnati, alla luce delle presenze effettive che si registrano in ambito metropolitano e il supporto dell'Unità di Missione del ministero per favorire il ritorno dei minori alle comunità da cui si sono allontanati; la predisposizione di un piano finanziario da parte del soggetto gestore