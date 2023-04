Migranti, il nodo accoglienza "Presto i moduli abitativi"

di Rosalba Carbutti

Le tende allestite al centro di accoglienza di via Mattei fanno discutere. Il sindaco Matteo Lepore parla di "una soluzione non dignitosa", criticando da giorni l’operato del governo sui migranti, a partire dalla stretta sulle protezioni speciali. Sul tema è intervenuto anche il prefetto Attilio Visconti che, però, guarda già avanti: "A gennaio abbiamo chiesto fondi al Comune, che ce li ha accordati, per acquistare moduli abitativi (più simili a casette, ndr) che possano sostituire le tende. Vogliamo garantire le migliori condizioni di accoglienza possibili".

Per il resto, il prefetto si limita a una mera precisazione tecnica sulle tende di via Mattei: "Il loro utilizzo era stato concordato con l’amministrazione a inizio gennaio in via preventiva. Eravamo d’accordo con il Comune, così come già fatto nel 2015 e 2016, proprio per gestire al meglio l’aumento degli sbarchi". Una linea di prevenzione che non prescinde dalla necessità di garantire un’accoglienza dignitosa. Tant’è che le tende sono dotate di impianti elettrici e scarichi fognari, grazie ai lavori fatti al centro Mattei.

Insomma, l’operazione-tende è partita in tempi certamente lontani dal braccio di ferro tra alcuni sindaci e il governo sulla gestione dell’accoglienza. Un braccio di ferro che ha portato Lepore con altri colleghi (Dario Nardella, Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi, Beppe Sala, Stefano Lorusso) a chiedere a Meloni di "dialogare con i sindaci" per "un piano diverso dalla solita gestione emergenziale".

Ma com’è la situazione a Bologna? "Per ora sotto controllo e ben gestita da noi e dalla Prefettura", fa sapere Lepore. Del resto, anche al Cas (centro di accoglienza straordinaria) di via Mattei, c’è una capienza di un centinaio di posti nelle tende e ne sono occupati a oggi circa una trentina. Dall’inizio dell’anno in Regione sono sbarcate oltre 2mila persone, di queste – come ha riferito in un’intervista al Carlino Visconti – il 22,84% è destinato alla città metropolitana di Bologna, pari a 473 persone, 16 in più della quota fissata sette anni fa. Resta da capire, se altre tende sono in arrivo. L’assessore al Welfare e alle Nuove cittadinanze, Luca Rizzo Nervo, ne paventa la possibilità: "Se i flussi dovessero continuare in questi termini e non si trovassero risposte di accoglienza diffusa e di altre strutture, il rischio è che di queste soluzioni con le tende ve ne possano essere anche altre e nel resto del territorio metropolitano. È una situazione che vorremmo scongiurare e siamo al lavoro, con la Prefettura, per questo".

Da Palazzo Caprara si conferma che non verranno predisposte altre tende, salvo disposizioni in merito da parte del governo.