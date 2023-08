Migranti, nuovi arrivi Altri due pullman al Cas di via Mattei Struttura in emergenza

di Chiara

Caravelli

Il pesante cancello scorrevole si apre lentamente verso destra. Un primo pullman con a bordo più di una ventina di migranti sta per fare ingresso nel Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via Mattei. Dai vetri scuri, le loro mani, che si muovono in segno di saluto, si intravedono a malapena. Poi sorridono. Dopo circa dieci minuti, un altro pullman, uguale al precedente, entra all’interno della struttura di accoglienza. Gli ultimi dati parlano di circa 150 migranti arrivati sul territorio emiliano-romagnolo, di questi circa il 22 per cento (33 persone) rimarrà in città. Dove? Probabilmente proprio al Cas di via Mattei, nonostante la struttura sia strapiena ormai da mesi: a oggi si parla di 700 richiedenti asilo a fronte di una capienza massima notevolmente più bassa.

I due pullman si fermano, uno accanto all’altro, nel grande piazzale a pochi metri dall’entrata. I migranti iniziano a scendere, vengono accolti dagli operatori del Cas, insieme ai volontari della Croce Rossa. Gli altri occupanti della struttura, appoggiati qua e la a un muretto, guardano i nuovi arrivati. Quest’ultimi vengono divisi in piccoli gruppi, gli operatori mostrano loro la strada verso una nuova casa.

Tutti, o quasi, stringono tra le mani una piccola sacca gialla di tela. Lì dentro, con ogni probabilità, c’è tutta la loro vita. Si guardano intorno, sorridono, di nuovo, a chiunque incroci il loro cammino. È il sorriso di chi ce l’ha fatta, di chi proverà, nonostante le difficoltà, a iniziare da capo. Fuori e dentro il Cas è un via vai continuo di persone. "Sono arrivato qui – racconta un ragazzo di ventidue anni – a dicembre del 2021, dal Bangladesh. Qui al Cas sono solo, la mia famiglia non è potuta venire con me e non so se arriveranno mai. Ora dentro siamo in tanti, forse troppi, sicuramente i numeri sono aumentati rispetto a quanto sono arrivati".

In tantissimi, varcata la soglia della struttura di accoglienza, si affrettano per prendere l’autobus che li porterà verso il centro città. Tanti altri, invece, fanno ritorno. "Sono qui da quasi due anni – dice Sherif, 38 anni – ormai è diventata casa mia. Io vengo dal Bangladesh e come gli altri migranti, dopo essere arrivati in Sicilia, sono stato portato qui". Sherif è in città da solo, forse nei prossimi mesi tutta la sua famiglia dovrebbe raggiungerlo. "Spero tanto – continua – che riescano ad arrivare qui. Mi mancano moltissimo. Io a Bologna sto bene, è una città che mi piace, solo che ancora non riesco a parlare l’italiano. Il mese prossimo inizierò un corso di lingua, spero di riuscire a imparare presto anche se è difficile (ride, ndr)". Sherif mi racconta che ha già trovato un impiego in periferia: "Lavoro di sera – prosegue – quindi parto da qui nel tardo pomeriggio e torno la mattina. Sono contento di poter lavorare, sto cercando di costruirmi una nuova vita in Italia".

La storia di Sherif è simile a quella di tanti altri migranti della struttura di via Mattei. Sono quasi le 15, i pullman, ormai vuoti, lasciano il Cas. Nel grande piazzale a pochi metri dall’entrata è tornato tutto come prima. I nuovi arrivati sono stati portati dentro, scortati dagli operatori che facevano strada. Tra loro, non dovrebbero esserci, almeno secondo i primi riscontri, minori non accompagnati. Ma l’arrivo di richiedenti asilo sotto le Due Torri non sembra destinato a fermarsi, così come il problema delle strutture di accoglienza, ormai al limite. Il tempo è poco, ma i migranti sono tanti. E nelle prossime settimane potrebbero essere ancora di più