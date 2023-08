Migranti, presidio in prefettura Con i manifestanti anche Zaki

"Chiediamo alla Prefettura il ritiro dell’ordinanza di fuoriuscita dal percorso di accoglienza di almeno un centinaio di richiedenti asilo, perché lo riteniamo illegittimo. Inoltre chiediamo che si crei un tavolo, con Prefettura e Città Metropolitana, perché si devono trovare soluzioni per queste persone". Lo ha spiegato Annamaria Margutti, responsabile del Centro Lavoratori Stranieri della Cgil, in presidio ieri davanti alla Prefettura insieme a diverse sigle e associazioni (tra le altre Ya Basta, Mediterranea, Arci, Anolf, Refugees welcome, Auser e Portico della Pace), per protestare contro la recente ordinanza prefettizia che impone l’uscita di un centinaio di stranieri temporaneamente ospitati nei Cas, per accogliere altri migranti in arrivo. Al presidio in piazza Roosvelt è intervenuto anche l’attivista egiziano Patrick Zaki, che si è fermato a parlare con i manifestanti, di cui una delegazione è stata ricevuta in Prefettura. A quanto si apprende, per ora sarebbe stata esclusa la possibilità di ritirare l’ordinanza. La Cgil ha dunque annunciato che impugnerà le notifiche di revoca dell’accoglienza che dovessero arrivare dalla Prefettura ai richiedenti asilo attualmente ospiti dei cas, per i quali la protezione non dovesse venire rinnovata. "Dalla Prefettura sembra esserci uno scaricabarile inaccettabile contro Comune e Città Metropolitana evidentemente su indicazione del Governo – ha detto Detjon Begaj, consigliere di Coalizione civica–. Vogliono buttare in strada centinaia di persone come se la loro vita non valesse. L’ordinanza va sospesa". Sulla presenza di Zaki al presidio, è invece intervenuto Matteo Di Benedetto della Lega: "Zaki ‘l’indipendente’ ha già iniziato la campagna elettorale in piazza con la Cgil. Vogliamo scommettere che finisce come gli altri ‘indipendenti’ partiti da Bologna che ora sono dentro il Pd?".