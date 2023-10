Migranti, pressing su Roma. Hub minori ancora in stallo: "Ci dicano se lo vogliono"

"Noi stiamo facendo fatica, l’ho detto anche in Consiglio comunale, e abbiamo un bisogno impellente di risposte, che siano rapide. Il governo ci dica se questa soluzione dell’hub per minori stranieri non accompagnati la vuole o no". Luca Rizzo Nervo è chiaro, ancora una volta: per aprire la struttura per minori a Villa Angeli, a Sasso Marconi, serve l’ok operativo del Viminale. Il pressing di Palazzo d’Accursio è già attivo da settimane e, a cavallo della fine di questo weekend e l’inizio della prossima settimana, il Comune tornerà alla carica con la Prefettura in maniera veemente, amministrativamente parlando. Verrà chiesto a Palazzo Caprara, ancora una volta, di fare da tramite. "Il tempo è finito: ci dicano se pensano che una soluzione del genere serva oppure no, qui a Bologna servono risposte rapide – ribadisce l’assessore al Welfare –. Tra l’altro, anche al termine dell’ultimo tavolo in Prefettura che ha fatto seguito al summit con il Viminale (il 22 settembre), è sembrato chiaro a tutti che Roma accogliesse con favore la soluzione di Villa Angeli. Un ultimatum? No, non siamo nella posizione di poterli dare, ma ripeto, servono risposte. Perché se si è cambiata idea bisognerà trovare delle soluzioni diverse".

Il Comune è convinto della soluzione di Villa Angeli a Sasso Marconi come dei minori stranieri soli, non esistono attualmente strutture alternative prese in considerazione. Si spera, quindi, che dal Viminale arrivino a brevissimo novità positive. Proprio perché il problema dei posti ’finiti’ per i minori stranieri a Bologna è esploso, i preoccupanti fatti di cronaca hanno fatto il resto. Fonti del Viminale confermano che il governo vuole un Cpr in ogni regione, mentre sui minori non accompagnati si stanno valutando le esigenze dei territori. Su Villa Angeli insomma si sta andando avanti, ma novità concrete ora non ci sono. Sul tema interviene anche Federica Mazzoni. "Una soluzione c’è al problema. Mancano però la volontà e l’umanità politica di realizzarla – dichiara la segretaria provinciale del Pd –. Salvini sta distruggendo il sistema dell’accoglienza, che seppure con limiti e difficoltà cercava di garantire pace sociale. E questo disegno emerge sempre in prossimità di momenti elettorali, come unica via per mettere sotto al tappeto la polvere del fallimento delle promesse elettorali". Intanto è deciso che si terrà un corteo in centro città sabato 14 ottobre, nell’ambito della mobilitazione contro l’ipotesi di apertura del Cpr. "Un momento di piazza è fondamentale", viene spiegato dagli organizzatori. Hanno già aderito, oltre a Coalizione civica, tra gli altri anche Ya Basta, Vag 61, Mediterranea, Arci, Adl Cobas, Aq16, Piazza Grande, Portico della pace, Famiglie accoglienti, Astalli Bologna, Legambiente Bologna.