Migranti a Bologna: primi arrivi al nuovo Cas di Ozzano

Ozzano (Bologna), 16 novembre 2023 - La notizia che stessero arrivando si rincorreva da giorni ad Ozzano ed oggi, a metà pomeriggio, sono giunti i primi migranti (video).

L'arrivo dei migranti al nuovo Cas di Ozzano

Si tratta di una quarantina di persone che sono stati trasferiti, verso le 16.30, dal centro di via Mattei allo spazio dell’ex caserma Gamberini tra le campagne e la stazione ferroviaria di Ozzano. Il grande stabile, area militare in disuso da anni, ora gestito dalla società trevigiana Nova Facility che si occuperà dei migranti ospiti al suo interno, è stato scelto e ritenuto idoneo a divenire un nuovo Cas (centro di accoglienza straordinaria) dalla Prefettura di Bologna.

Ultimo sopralluogo, alla presenza anche del sindaco Luca Lelli e dei gestori, è avvenuto la settimana scorsa tra non poche polemiche. A terra, infatti, oggi appare ancora evidente la scritta a vernice ‘Libertà’ che, insieme a “Questa non è accoglienza” (ora sparita) era stata dipinta e rivendicata da alcuni collettivi che protestavano contro la forma di accoglienza prevista al Cas in questione: “Così si vuole nascondere i richiedenti asilo e i migranti in grandi centri, nelle zone disabitate e periferiche della città, in assenza totale di servizi di integrazione e reti sociali”.

Ma torniamo ad oggi. Lo spostamento da via Mattei ha richiesto più del previsto e il pullman è arrivato dopo le 16. A bordo 39 migranti che, una volta scesi dal mezzo, sono stati portati immediatamente all’interno della struttura.