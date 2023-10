Migranti riuniti in corteo: "Il Cpr non lo vogliamo"

"Liberté, liberté". Le voci dei migranti risuonano in piazza XX Settembre dove ieri pomeriggio si è tenuta la manifestazione ‘No Cpr’, per protestare contro la realizzazione di un Centro per il rimpatrio sul territorio emiliano-romagnolo. In tantissimi – circa mille persone tra attivisti, associazioni, studenti e migranti – hanno preso parte al corteo che ha sfilato per il centro, passando per via Indipendenza, fino ad arrivare sotto la Prefettura e infine in piazza Maggiore. "Vogliamo dare un segnale forte al governo di Giorgia Meloni: qui il Cpr non lo vogliamo. Siamo stanchi delle parole della presidente del Consiglio e del ministro Piantedosi", urla una voce dal camion che ha aperto la manifestazione.

Sugli striscioni esposti dai migranti, scritti in diverse lingue, si stagliano le rivendicazioni di libertà e di aiuto per chi arriva nel nostro Paese. "Vogliamo nostri diritti, vogliamo documenti", dice uno di loro prendendo la parola. Poi uno spaccato sulle condizioni del Cas di via Mattei e di altre strutture di accoglienza. "Viviamo – le loro parole – in 800 in un posto che può contenere 250 persone. È come stare in prigione, ma noi non abbiamo fatto niente di male".

Il corteo, che è stato presidiato a vista dalle forze dell’ordine, continua a marciare – tra i colori delle bandiere antifasciste, di pace, di Mediterranea, della Cgil, per finire con i colori della Palestina – fermandosi in diversi punti per alcuni interventi.

"Vogliamo un tavolo con Prefettura e Questura – urlano dal camion – per una immediata presa in carico delle domande di protezione internazionale. Se non ci sarà disponibilità in questo senso, siamo pronti anche a procedere per vie legali".

Presente alla manifestazione anche Alessandro Bergonzoni: "Si parla di ’Progetto Mattei’ – le sue parole –, ma l’unico progetto è chiuderlo. Dobbiamo imparare da Mimmo Lucano, perché noi siamo voi e voi siete noi. Grazie a tutti per la vostra pazienza, perché siete ancora qui a lottare dopo tutto quello che avete subito". Non è mancata neanche la partecipazione di Patrick Zaki: il ricercatore egiziano ha preso parte al corteo "per dare solidarietà ai migranti". Il passaggio del corteo, che ha bloccato alcune vie della città per circa tre ore, ha causato diversi disagi al traffico, ma la manifestazione si è svolta in maniera del tutto pacifica.