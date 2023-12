Migranti, sono oltre 3.500

Sono 15.813 i migranti che da gennaio 2022 a novembre 2023 sono arrivati in Emilia-Romagna, di cui 3.502 nell’area metropolitana bolognese, comprendendo il circondario di Imola. Tra gli arrivi, anche 407 minori stranieri non accompagnati. Un fenomeno in crescita, che ha visto un boom nell’ultimo trimestre, registrando oltre il 50% degli arrivi totali di quest’anno. All’inizio dell’estate, a giugno, infatti, sono arrivate 6.843 persone, composte all’82% da uomini. Per gestire l’ondata, i Cas hanno attivato 1.667 posti in 63 strutture. In occasione della giornata internazionale dei migranti, la prefettura presenta i dati e il progetto Fami.

m.m.