Migranti, un nodo da risolvere La destra minimizza il problema

In riferimento alla lettera di ieri di Beppe Boni, concordo che il nodo migranti sia un problema di difficile soluzione, ma quelli che oggi ci governano e hanno strumentalizzato per anni questo problema dicendo che l’immigrazione incontrollata dipendeva da chi governava in quel momento e che loro avevano la soluzione. Adesso, visto i risultati, si cerca di minimizzare e si chiede collaborazione, quella che loro però hanno mai dato.

Loredano Poli