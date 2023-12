Mihajlovic e il legame con i bolognesi

Bologna, 15 dicembre 2023 – Un anno senza Sinisa. Anche se Sinisa, scomparso il 16 dicembre 2022 dopo una lunga, doppia battaglia contro la leucemia, non se n’è mai andato davvero. Rivive nei ricordi che ha lasciato e nelle emozioni di una storia che ha segnato una città intera. Bologna e Mihajlovic, storia di un amore nato dentro il calcio, ma diventato talmente grande da fuoriuscire dal campo. Una storia unica nel panorama italiano, quella che sarà protagonista oggi della puntata del nostro podcast.

Bologna e la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic

Se lo ascolterete, scoprirete che l’amore dei bolognesi per Sinisa è qualcosa che non si era mai visto prima. Il legame, la simbiosi che si è creato, qualcosa che difficilmente rivedremo. Hanno gioito e sofferto insieme, scrivendo pagine indelebili. L’incredibile cavalcata salvezza nel 2019, quando il tecnico serbo raccolse i rossoblù lasciati da Inzaghi in zona retrocessione. Ma soprattutto il modo in cui i bolognesi sono stati vicini al loro allenatore nella doppia partita contro la leucemia, che ha fatto irruzione nella vita di Sinisa nel luglio 2019 per poi ripresentarsi nel marzo 2022. A settembre dello stesso anno, poi, il Bologna scelse di cambiare allenatore, dopo un avvio di stagione allarmante. Mihajlovic si ritirò a Roma dalla famiglia, mentre la malattia si aggravava e a dicembre se lo portava via. Anche se Sinisa non ha mai lasciato Bologna.